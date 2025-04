De passagem pelo Brasil, Angelina Jolie visita Centro de Direitos Humanos em São Paulo

Em sua visita ao Brasil, a atriz Angelina Jolie deu rasante por São Paulo, onde visitou o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, no bairro do Tatuapé, na capital paulista. Ela foi ciceroneada pelo economista Jânio Quadros Neto, neto do ex-presidente Jânio Quadros. Apesar de morar no Brasil, Janinho, como é conhecido pelos amigos, tem excelentes relações com celebridades dos Estados Unidos, onde morou por muitos anos.

Angelina também esteve no estado de Mato Grosso, na aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, na região do Xingu. A atriz hollywoodiana se encontrou com o Cacique Raoni, líder dos caiapós. Por lá, ela teve a oportunidade de vivenciar de perto a realidade local, além de presenciar a conexão entre os povos indígenas e a floresta brasileira. Encontros que repercutiram em todo o mundo, chamando a atenção também para a causa indígena.