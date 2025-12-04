Cultura, emoção, leitura e arte entre os destaques da coluna

EMOÇÃO

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias (Abrace) promoveu, no último domingo (30), em parceria com voluntários e apoiadores, um baile de debutantes para os adolescentes assistidos da instituição. Todos festejaram 15 anos de idade. Participaram da festa 13 adolescentes, entre meninas e meninos.

LEITURA

A jornalista e empresária Denise Margis embarca para São Paulo para celebrar mais uma conquista em sua carreira. Ela é uma das coautoras do livro Comunicação e Oratória na Prática, obra coletiva da Editora Chave Mestra que reúne especialistas de várias regiões do Brasil. Denise assina o capítulo Os três pilares da comunicação de impacto, na publicação.

ARTE

A maior mostra de arte já recebida pelo Conic estreou com a casa cheia e a adesão de nomes importantes da capital. O projeto, idealizado por Flávia Portela e que valoriza artistas de Brasília, transforma o icônico conjunto no coração do Plano Piloto em uma grande galeria. O evento contou com a presença de Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF.