Menu
Coluna Marcelo Chaves
Busca
Coluna Marcelo Chaves

Cultura, emoção, leitura e arte entre os destaques da coluna

O Brasília Museu Aberto encerrará 2025 em grande estilo no dia 9, no Museu da República (foto). O evento traz o cantor Paulinho da Viola, que apresenta o show gratuito Quando o Samba Chama, celebrando a rica tradição do samba. A noite também contará com projeções mapeadas na cúpula do museu, transformando o espaço em uma tela viva de arte brasileira.

Marcelo Chaves

04/12/2025 21h16

whatsapp image 2025 12 04 at 20.58.41

EMOÇÃO A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias (Abrace) promoveu, no último domingo (30), em parceria com voluntários e apoiadores, um baile de debutantes para os adolescentes assistidos da instituição. Todos festejaram 15 anos de idade. Participaram da festa 13 adolescentes, entre meninas e meninos. LEITURA A jornalista e empresária Denise Margis embarca para São Paulo para celebrar mais uma conquista em sua carreira. Ela é uma das coautoras do livro Comunicação e Oratória na Prática, obra coletiva da Editora Chave Mestra que reúne especialistas de várias regiões do Brasil. Denise assina o capítulo Os três pilares da comunicação de impacto, na publicação. ARTE Foto: Murilo Campos

EMOÇÃO

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias (Abrace) promoveu, no último domingo (30), em parceria com voluntários e apoiadores, um baile de debutantes para os adolescentes assistidos da instituição. Todos festejaram 15 anos de idade. Participaram da festa 13 adolescentes, entre meninas e meninos.

LEITURA

A jornalista e empresária Denise Margis embarca para São Paulo para celebrar mais uma conquista em sua carreira. Ela é uma das coautoras do livro Comunicação e Oratória na Prática, obra coletiva da Editora Chave Mestra que reúne especialistas de várias regiões do Brasil. Denise assina o capítulo Os três pilares da comunicação de impacto, na publicação.

ARTE

A maior mostra de arte já recebida pelo Conic estreou com a casa cheia e a adesão de nomes importantes da capital. O projeto, idealizado por Flávia Portela e que valoriza artistas de Brasília, transforma o icônico conjunto no coração do Plano Piloto em uma grande galeria. O evento contou com a presença de Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado