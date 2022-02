Conheça curiosidade sobre a rainha Elizabeth II relacionada ao Brasil

A rainha Elizabeth II completa neste domingo (6), 70 anos de reinado. A monarca bateu o recorde como o reinado mais longevo da história do Reino Unido. Para marcar a data especial lembramos de uma curiosidade sobre Elizabeth II relacionada ao Brasil, país que visitou na década de 1960 passando pela recém-inaugurada capital Brasília.

Rainha Elizabeth II usando o conjunto de águas marinhas

Trata-se de um conjunto de águas marinhas que saíram de uma mina em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Uma das joias preferidas da rainha. O conjunto brasileiro – formado por colar e brincos – foi um presente dado em 1953, pelo então embaixador do Brasil em Londres, Assis Chateaubriand. Anos mais tarde foi incorporado a tiara.

Príncipe Philip e a monarca usando as joias para receber o então presidente Lula e a primeira-dama Marisa Letícia

Em várias ocasiões, Elizabeth, que é uma das personalidades mais comentadas do mundo, usou as peças que figuram entre as suas mais belas joias. Em 2006, quando o ex-presidente Lula visitou o Palácio de Buckingham, a rainha fez questão de usar o conjunto, que ganhou grande destaque, assim como a visita, nos meios de comunicação.

Fotos: Reprodução