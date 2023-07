Conexão Empresarial Anual Araxá 23 reúne importantes empresários do Brasil

A cidade de Araxá, em Minas Gerais, famosa por suas fontes termais e por sua mais ilustre moradora, Dona Beja, foi palco de mais uma edição de um dos mais importantes encontros empresariais do Brasil. O Conexão Empresarial Anual Araxá 23, que atraiu empresários de várias regiões do país.

Cerca de 400 convidados se reuniram durante três dias de evento no Grande Hotel de Araxá, um dos ícones da hotelaria mineira, para fazer networking e conhecer o rumo dos negócios no Brasil. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e seu vice, Mateus Simões, foram palestrantes do encontro empresarial.

O empresário Lourenço Peixoto, diretor do Jornal de Brasília, foi um dos convidados do evento e marcou presença junto com a esposa, a artista plástica Rosália Peixoto. Na ocasião, em encontro com o governador Romeu Zema, Peixoto conversou sobre o momento político e sobre a economia do Brasil.

Romeu Zema com os organizadores Paulo César de Oliveira e o filho Gustavo César de Oliveira

O Conexão Empresarial é realizado em encontros mensais desde 2009. E desde 2020 sem realizar as tradicionais reuniões anuais em Araxá ou Tiradentes, finalmente retornaram em grande estilo com o evento anual em Araxá, no Grande Hotel, palco de várias edições anteriores que foram muito bem-sucedidas.

Palestrantes, debatedores de diversos segmentos do setor produtivo, lideranças do setor público e empresas, gerando e divulgando conteúdo de interesse público, participaram desta edição com uma programação equilibrando as iniciativas do setor produtivo e o que podemos esperar da administração pública.

Vice-governador mineiro Mateus Simões com Lourenço Peixoto

CINQUENTA ANOS

Queridos no estado do Tocantins e no Distrito Federal, Eda e o ex-senador Carlos Patrocínio celebram, neste sábado, 50 anos de casados. As bodas de ouro serão comemoradas em uma paradisíaca ilha no Rio Araguaia, onde o casal mantém um rancho e recebe todo mês de julho a família e os amigos.

VÉU E GRINALDO

A 2ª edição do Arena Noivas será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães entre 16 e 18 de agosto. O projeto é idealizado pelos empresários Michelle Cintra, Gislene Santos e Eduardo Moreira.

A participação no evento é gratuita, tanto para o público quanto para os expositores.

ARCO-ÍRIS

O Mezanino BRB, que ocupa o rooftop da Torre de TV, participa do primeiro circuito gastronômico LGBTQIA+ do Brasil, intitulado Sabor Orgulho. A casa preparou o coquetel temático Proud to Be à base de tequila que segue no cardápio até domingo. Drinque temático no clima do arco-íris.

CHEIRO BOM…

O B Hotel Brasília, um dos mais requisitados da região Centro-Oeste, acaba de se tornar um novo destino gastronômico que promete atrair os paladares mais exigentes no coração da capital federal. Os menus do restaurante Térreo e do Bar 16 acabam de ser repaginados pelo chef Lênin Palhano.

…NO AR

“Brasília é repleta de arte, arquitetura, história e uma identidade única que se reflete no hotel, através dos seus espaços. Na gastronomia, me apropriei dessa autenticidade para fazer a combinação entre as influências culturais e os sabores do nosso país”, revelou Lênin Palhano à coluna.

Fotos: Arquivo Pessoal