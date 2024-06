Concerto solidário reúne convidados em evento no Setor de Mansões Dom Bosco

O Escritório Madruga BTW, no Setor de Mansões Dom Bosco, ficou movimentado na noite da última quarta-feira com o Recital Beneficente do Instituto Brazilian Shift. O evento reuniu mais de cem convidados de Brasília, amantes da música erudita e popular, com o objetivo de divulgar e buscar apoio para a atividade central do instituto: o Projeto Aldo Parisot.

Felipe Figueiredo, Marina Tumbiolo e Antenor Madruga

O Aldo Parisot é uma iniciativa da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) e parceiros, que há dois anos transforma a vida de jovens da região. Homenageando o legado de Aldo Parisot e suas contribuições à música e à educação, o projeto demonstra o compromisso em nutrir talentos e promover mudanças positivas por meio da educação musical.

Eric Jasper e Rafael Acuri

Destinada a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa oferece ensino de violoncelo, violino e viola, transformando a realidade social dos participantes e proporcionando acesso à cultura, com foco inicial na região do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. O início do projeto contou com o patrocínio do Escritório Madruga BTW.

Maíra Izabelly e Rayssa Emanuelly

O escritório adquiriu cinquenta e dois instrumentos de corda. Desde então, mais de mil jovens puderam conhecer de perto violinos, violas e violoncelos. Atualmente, o projeto é coordenado pelo professor Fábio Soren Presgrave, da Escola de Música da UFRN. O concerto realizado em Brasília ganhou muitos elogios pelas apresentações impecáveis e emocionantes da noite.

Elena e Fabricio Giaccone

Pianista Gisele Pires Mota

Professor Fábio Soren Presgrave

