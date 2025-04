Comemoração dos 65 de Brasília movimenta Esplanada dos Ministérios

O Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma programação especial para festejar os 65 anos de Brasília em grande estilo. As ações começaram na última quinta-feira (17) e se estenderam por toda a Semana Santa até o dia de ontem, com muitos shows, concertos, espetáculos teatrais e variados espaços de lazer. Os shows na Esplanada dos Ministérios foram o ponto alto da programação.

Cantores dos quilates de Wesley Safadão e Léo Santana levaram o público ao delírio, além de outros intérpretes de peso como Raimundo Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A festa, gratuita, foi pensada para oferecer segurança, conforto e sobretudo diversão para todos, em uma estrutura montada na área central de Brasília, incluindo megapalco, telões, passarela e camarotes.

“Você sente essa energia positiva, em um Domingo de Páscoa, as pessoas aqui, para assistir a shows importantes. Então, é uma felicidade para a nossa cidade e eu tenho certeza que essa comemoração dos 65 anos da capital vai entrar para a história”, destacou o governador Ibaneis Rocha, que, durante o evento, foi à grade e à área destinada a idosos para interagir com o público presente.

Já a vice-governadora Celina Leão destacou a organização do evento. “A festa está muito organizada, com muita segurança, tem diversão para todo mundo, de todas as idades. É uma festa para a família do DF”. O evento contou ainda com roda-gigante, tirolesa e um estúdio para youtubers e influenciadores. A organização ficou a cargo do Instituto Eleva, com apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF).

Secretário de Turismo, Cristiano Araújo, médica Mariana Arraes Araújo, vice-governadora Celina Leão, governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha

Cantor Leo Santana

Presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, e o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo