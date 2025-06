Com megafesta em Brasília, estudante Cléo Baldy comemora a chegada aos 18 anos

O último sábado foi movimentado no Lago Sul. O ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades do governo Michel Temer, Alexandre Baldy, industrial de sucesso e vice-presidente sênior da montadora chinesa BYD no Brasil, recebeu convidados ao lado da esposa, a empresária Luana Baldy, para festejar em grande estilo a chegada da maioridade da filha, a estudante Cléo Baldy, que comemorou, na presença de amigos e familiares, seus 18 anos.

Cantor Nattanzinho entre Alexandre e Luana Baldy e a dona da festa Cléo

Os belos e bem-cuidados jardins da residência da família ganharam uma grande estrutura erguida especialmente para abrigar a festa, que contou com decoração de Valéria Leão Bittar. Ambientação com muita tecnologia para dar um efeito especial de balada à noite. As cores preto e prata ganharam destaque nos salões, que receberam cerca de 450 convidados, todos vestidos de maneira informal e em clima de balada, especialmente o público feminino.

Eugênio Carvalho Filho e Maria Victória Salomão

Vestindo um lindo modelo Rabanne, que ganhou muitos elogios durante a festa, a aniversariante recebeu os convidados em clima de descontração e com a simpatia que é uma de suas marcas registradas. “É uma alegria enorme poder comemorar os 18 anos de nossa amada filha, sabendo que ela está preparada para essa nova fase de vida que se inicia. Novos sonhos, conquistas, liberdade e muito mais responsabilidade”, disse à coluna Luana Baldy.

Gisela Maciel, Mayra Perin e Luiza Braga

O banqueteiro Celso Jabour, do Buffet Sweet Cake, assinou o cardápio servido na noite, que contou com um concorrido bar com drinques preparados na hora. A pista de dança foi um dos lugares mais disputados. Todos no local para acompanhar os parabéns com o lindo bolo de Tatiana Barros, da TB Cake and Sweet, e, na sequência, conferir as grandes atrações que se apresentaram: Nattan, Grelo e Lipe Napoli. De tão animada, a festa só terminou às 6h.

André Braga e Júlio Ayres

Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília