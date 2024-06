Com investimento de R$ 4 milhões, parque aquático expande segunda etapa de complexo

O Bali Park está inaugurando o Bali Kids, nova atração infantil do parque aquático localizado no coração do Brasil, em Luziânia (GO), a 80 km de Brasília. Já em pleno funcionamento, a área voltada para família e crianças com até 11 anos, recebeu do Grupo Bali Participações, responsável pelo empreendimento, investimento de R$ 4 milhões dos R$ 1,3 bilhão de investimentos para o complexo às margens do Lago Corumbá IV.

Com 469 m² de água aquecida e 1.091 m² de lâmina de água, o Bali Kids abriga playground lúdico em águas rasas e foi projetado para unir segurança e diversão. Ele oferece jatos e fontes interativas, toboáguas coloridos e seguros. São três toboáguas e quatro escorregadores infantis, 383 bicos interativos e small slide. Inaugurado recentemente o complexo figura entre os mais do segmento na América do Sul.

”O Bali Kids é uma área que nós estávamos ansiosos para lançar. Ele agregará para o Bali Park uma nova opção de entretenimento para as famílias que visitam o parque; sendo projetado para as crianças mas principalmente para essa interação familiar, onde os pais e filhos brincarão juntos”, disse Tony Hudson, sócio do grupo.

Foto: Arquivo Pessoal