Foi com um movimentado coquetel em uma das torres empresariais do Brasília Shopping que a odontóloga Dirce Nascimento e equipe receberam amigos e pacientes para apresentar a ampliação e modernização de seu consultório odontológico. No opening, a anfitriã celebrou as novidades ao som de sax e com cardápio especial preparado pelo Chocolat Glacê.

Sophia De’Carli e Carla Chaves

Dirce Nascimento e Michel Medeiros

Gabriel Fernandes, Bertha Pellegrino e Antônio Aversa

Sofia Hecktheuer e Dirce Nascimento

Fotos: JP Rodrigues