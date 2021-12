Colecionador de arte Amador Outerelo recebe convidados para jantar de Natal

Já é uma tradição. Todos os anos com a proximidade dos festejos de fim de ano, o advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior abre a sua cobertura no Sudoeste para um jantar natalino, onde comemora antecipadamente com um grupo de amigos o Natal.

Este ano não foi diferente, e com muito requinte e sofisticação Amador recebeu nove amigos para uma noite especial. Logo na entrada, os convidados eram recepcionados com doses generosas de champanhe Veuve Clicquot geladinho e conversas agradáveis antes da hora do jantar.

No momento de seguir para a sala de jantar, cada um dos convidados era chamado para tomar lugar na mesa de lugares marcados. Entre pratarias e cristais em profusão com a ornamentação natalina, o destaque ficou para as elogiadas porcelanas alemãs Hutschenreuther, datadas de 1925.

Rodrigo Martins e Ana Maria Cunha Campos, Carlos e Isabella Carpaneda, Claudia Meireles, o anfitrião Amador Outerelo, Vandira Peixoto, Karina Curi e Paloma Gastal

No cardápio idealizado pelo chef francês Fabien Helleu, delícias como mini sanduíches de queijo brie e presunto com cogumelos de Paris, peru recheado ao molho de chocolate com maçãs ao forno e pães de nozes e a saborosa sobremesa Saint-Honoré a base de creme de confeiteiro.

“Ter amigos é a prova inconteste de nossa qualidade de ser. Poder estar com amigos em um momento tão forte e significativo como o Natal para juntos celebrarmos a vida, o Deus Menino e a amizade verdadeira é simplesmente mágico e digno de muita gratidão”, disse o perfeito anfitrião.

No decorrer do jantar, vários brindes foram feitos em homenagem a Amador, que também receberá no réveillon em seu apartamento carioca na Avenida Atlântica. Para finalizar, a sobremesa foi acompanhada de um vinho próprio para a etapa, um Sauterne BP de Rothschild Baronne Pauline.

Fotos: Hugo Barreto