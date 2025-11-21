Colecionador de arte Amador Outerelo recebe convidados em jantar

Após a repercussão positiva da festa black tie que brindou o seu aniversário no mês passado, o advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior por mais uma vez deu lição na arte de bem receber. Ele abriu a sua cobertura no Setor Sudoeste, que se parece com uma pinacoteca, para nova edição do seu famoso jantar de lugares marcados, que já virou tradição na capital federal.
Como costuma fazer, o anfitrião escalou o chef Fabien Helleu para assinar os pratos servidos no encontro regado a champanhe Bollinger Special e ao vinho Sauternes Château Suduiraut. Como entrada, foram servidos Blinis com confit de tomates e pequena salada. Como prato principal, Lombos de bacalhau norueguês ao molho de champanhe e pães e como sobremesa Saint Honoré com creme Chiboust e baunilha.
Sobre a temática da mesa para o jantar, Amador explicou a sua ideia. “Como estamos na primavera, imediatamente veio-me à mente as flores e, por essa razão, decidi usar uma toalha de cor rosa. Para combinar, pensei em algo leve e delicado e, para isso, usei lindas ânforas Baccarat do início do século XIX em cristal e bronze. Também para combinar, taças da mesma manufatura igualmente do século XIX.”
O anfitrião deu mais detalhes sobre as peças do seu acervo usadas no jantar. “Usei sousplats, descansos de talher e prendedores de guardanapo da Christofle e os talheres e demais peças de prata portuguesa em estilo Dom João V. É o meu preferido quando se trata de estilo”, revelou Amador à coluna, pouco antes de iniciar o jantar que foi precedido de um coquetel volante e muito bate-papo.