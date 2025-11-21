Colecionador de arte Amador Outerelo recebe convidados em jantar

Após a repercussão positiva da festa black tie que brindou o seu aniversário no mês passado, o advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior por mais uma vez deu lição na arte de bem receber. Ele abriu a sua cobertura no Setor Sudoeste, que se parece com uma pinacoteca, para nova edição do seu famoso jantar de lugares marcados, que já virou tradição na capital federal.

Izabelle Gonçalves e Fernando Pauro Fotos: Gilberto Cardoso

Como costuma fazer, o anfitrião escalou o chef Fabien Helleu para assinar os pratos servidos no encontro regado a champanhe Bollinger Special e ao vinho Sauternes Château Suduiraut. Como entrada, foram servidos Blinis com confit de tomates e pequena salada. Como prato principal, Lombos de bacalhau norueguês ao molho de champanhe e pães e como sobremesa Saint Honoré com creme Chiboust e baunilha.

Joalheira Deise Aviz Fotos: Gilberto Cardoso

Sobre a temática da mesa para o jantar, Amador explicou a sua ideia. “Como estamos na primavera, imediatamente veio-me à mente as flores e, por essa razão, decidi usar uma toalha de cor rosa. Para combinar, pensei em algo leve e delicado e, para isso, usei lindas ânforas Baccarat do início do século XIX em cristal e bronze. Também para combinar, taças da mesma manufatura igualmente do século XIX.”

Advogado Lourival Baptista Sobral Fotos: Gilberto Cardoso

André Sá Rêgo com Leo Batisaco Fotos: Gilberto Cardoso

O anfitrião deu mais detalhes sobre as peças do seu acervo usadas no jantar. “Usei sousplats, descansos de talher e prendedores de guardanapo da Christofle e os talheres e demais peças de prata portuguesa em estilo Dom João V. É o meu preferido quando se trata de estilo”, revelou Amador à coluna, pouco antes de iniciar o jantar que foi precedido de um coquetel volante e muito bate-papo.

Fotos: Gilberto Cardoso