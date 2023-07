Clarissa Roriz, secretária de Atendimento à Comunidade, comanda evento

A secretária de Atendimento à Comunidade, Clarissa Roriz (foto), comandará a entrega de mais de 200 medalhas para representantes sociais pioneiros do DF. Trata-se da medalha Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal, condecoração lançada pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (SEAC), que movimenta hoje o auditório da Academia de Bombeiros Militar, no Setor Policial Sul.

Foto: Arquivo Pessoal