Ciro Lilla e Amaury Jr. falam sobre vinhos neste sábado na Rede TV!

O empresário Ciro Lilla, apontado como a pessoa mais influente no mundo do vinho no Brasil, irá compartilhar todos os seus conhecimentos no Programa Amaury Jr. deste sábado, na Rede TV!. Ciro escolheu um vinho especial para brindar o jantar preparado por Fúlvio Stefanini para as atrizes Leona Cavalli, Totia Meireles e Grace Gianoukas.

Depois do grande sucesso de seu quadro falando sobre as paisagens paradisíacas e os grandes vinhos da Toscana, uma das regiões mais bonitas da Itália, o presidente da importadora Mistral dividirá curiosidades sobre espumantes. Para quem se interessa pelo assunto, é só não perder o Programa Amaury Jr. neste sábado (26), 00h30, na RedeTV!.

