China Media Group apresenta matriz de transmissão no Brasil

O China Media Group (CMG) realizou no Hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, o evento “Apresentação da Matriz de Transmissão no Brasil e Exibição de ‘Shenzhou 13’. A iniciativa marcou um novo passo na cooperação midiática entre Brasil e China e consolidou a presença de conteúdos audiovisuais chineses no mercado brasileiro. O encontro foi organizado pelo CMG Latin America, pelo Centro de Programação de Filmes, Dramas e Documentários do CMG e pela China International Television Corporation (CITVC). Entre os convidados marcaram presença representantes do Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e de grupos de mídia e emissoras brasileiras parceiras do CMG.



Matriz de transmissão: uma janela permanente para a China.

Nos últimos anos, o CMG estruturou no país uma “matriz de transmissão” – uma rede integrada de janelas em TV aberta, TV paga e plataformas digitais brasileiras dedicada à exibição de conteúdos chineses. Entre os principais projetos estão o canal VOD “Hi+” China Channel, lançado durante as comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas Brasil–China, o espaço digital “China Zone” e parcerias com plataformas como a Bandplay. Por meio dessa rede, o público brasileiro vem tendo acesso a documentários, séries e animações produzidos na China, abordando desde cultura, gastronomia e história até ficção científica e tecnologia.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento foi aprofundar o conhecimento mútuo entre as sociedades brasileira e chinesa, oferecendo ao público local um retrato plural da China contemporânea e criando novas oportunidades de cooperação entre produtoras e emissoras dos dois países. O ponto alto foi a exibição do documentário “窗外是蓝星” (“Blue Planet Outside the Window” / “Shenzhou 13”), produzido pelo CMG a partir de imagens reais captadas pelos astronautas chineses a bordo da estação espacial da China, em resolução 8K.

O filme registra o cotidiano em órbita, os experimentos científicos e as emoções de observar a Terra pela janela como um “planeta azul”, combinando ciência, tecnologia e sensibilidade humana. No Rio foi apresentada a versão em português, permitindo que o público brasileiro vivenciasse de forma imersiva uma das experiências mais avançadas do programa espacial chinês. Após a sessão, representantes do CMG e convidados participaram de uma conversa sobre cooperação em conteúdos científicos e documentais, possibilidades de coprodução e de ampliação da circulação de obras audiovisuais entre os dois países.