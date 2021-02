Chef Marco Espinoza inaugura em março o Cantón Peruvian & Chinese Food no Brasília Shopping

PUBLICIDADE

Novidade em Brasília. O premiado chef Marco Espinoza (Taypá e Sagrado Mar) inaugura o seu terceiro empreendimento na capital. O Cantón Peruvian & Chinese Food abre as portas no Brasília Shopping a partir da 2ª quinzena de março, no espaço antes ocupado pelo Così.

A casa possui influencias gastronômicas peruanas e chinesas e atuava desde o fim de 2020 em sistema delivery no Rio. Este ano, acaba de abrir as portas do seu primeiro endereço físico, com 180m² e capacidade para 46 pessoas no bairro de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace.

Segundo Marco Espinoza, o restaurante brasiliense será um espaço para experiências gastronômicas e sensoriais. O projeto foi pensado para fazer com o frequentador se sinta em um espaço especial e possa degustar a cozinha chifa, iniciada no Peru há 150 anos.

Imagens: Arquivo Pessoal