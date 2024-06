Champanhe Piper Heidsieck promove jantar de degustação em Brasília

O Clube de Golfe de Brasília, em especial o restaurante Almería, foi cenário de um evento concorrido na noite da última quarta-feira. A Del Maipo Importadora e a distribuidora Wine C receberam um seleto grupo de convidados para uma degustação de champanhes da icônica marca Piper Heidsieck, com um jantar harmonizado, assinado pelo chef Luiz Guilherme Neves.

Malu e Bernardo Avelar com Philippe Bourrat, Cyro Torres Júnior e Lara

O encontro foi uma homenagem prévia aos 400 anos do Palácio de Versalhes, na França, e teve a presença do diretor das Américas da cobiçada marca de champanhe que era a preferida da rainha Maria Antonieta, Phillipe Bourrat. Também presentes no jantar estavam a embaixadora da marca no Brasil, Lara Torres, e os diretores da Del Maipo, Cyro Torres e Bernardo Avelar.

Guto e o pai Celso Jabour

Os convidados foram recebidos ao som do pianista Jones Cavalcante. A decoração por Maria Yvonne Lobo teve a assinatura de Maria Beatriz Cunha Campos. Destaque também para as louças e talheres usados na ocasião, da Schipper Brasil. Os champanhes da marca foram servidos em várias ocasiões emblemáticas como a inauguração da Torre Eiffel de Paris, em 1889.

Viviane Campos, Thiago Malva e Leninha Camargo

A bebida também marcou presença na coroação da rainha Elizabeth II (1953) e no casamento do então príncipe Charles com a saudosa princesa Diana Spencer (1981). Além disso, a marca é a oficial do Oscar, do Festival de Cannes, e da Fórmula 1 Montreal e Miami. “Está sendo uma noite especial regada a um dos melhores champanhes do mundo”, disse Lara Torres.

A noite contou com safras especiais do champanhe

Fotos: Allan Rrod