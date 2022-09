Evento no Memorial JK pelos 120 anos do fundador de Brasília reúne autoridades

O Memorial JK foi palco ontem de uma cerimônia especial em comemoração ao aniversário de nascimento de 120 anos do fundador de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Presidente do Memorial JK e neta de JK, Anna Christina Kubitschek Pereira foi a anfitriã do encontro, que contou com a presença do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco.

Anna Christina Kubitschek entre o marido Paulo Octávio e o filho Felipe Kubitschek

O evento é realizado todos os anos, no aniversário do fundador da capital. Várias autoridades participaram do encontro. Na ocasião, foi lançado o quinto e último livro com os discursos de JK quando era presidente, referentes a 1960. O ato compreendeu a colocação de flores no túmulo de Juscelino, feita por familiares do ex-presidente, políticos e pioneiros.

André Kubitschek recebe Rodrigo Pacheco

A pioneira Natanry Osório discursou na manhã

LUTO

A residência oficial da embaixada do Reino Unido em Brasília abriu um livro de condolências pelo falecimento da rainha Elizabeth II. Quem quiser prestar uma última homenagem para a soberana inglesa pode deixar uma mensagem no livro, até que ocorra o funeral na Inglaterra, diariamente das 10h às 12h, e das 14h às 16h.

MODA

A empresária Jade Palma movimenta a cidade nos dias 15 a 18 deste mês com o @TheStoreBSB Summer Edition. Na ocasião, ela receberá convidados para evento de moda que lançará novidades de grifes de diferentes lugares do país. O encontro será no Lago Sul e contará com exposições dos artistas Daniel Toys e Márcio Repello.

B’DAY

A escritora Isabella Carpaneda dá uma pequena pausa em sua agenda de trabalho para receber uma homenagem especial nesta terça-feira, por ocasião de seu aniversário. O encontro será no Lounge One, no Iguatemi Brasília, tendo o amigo Bruno Mello como o organizador do evento que será no clima italiano da grife Dolce & Gabbana.

PARTITURA

O violinista Giuseppe Gibboni estará em Brasília e Curitiba para participar de concertos especiais como parte das comemorações italianas pelo Bicentenário da Independência do Brasil. Com a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, ele se apresentará em frente aos portões da Embaixada da Itália em Brasília.

CRIAÇÕES

À frente da grife premium Barreto Shoes, as primas Tainah Barreto e Raissa Baeta embarcam em São Paulo no próximo mês. Viagem para a dupla preparar os detalhes finais de uma collab de sapatos e moda festa com o estilista Marcelo Quadros. O lançamento da coleção está previsto para ocorrer em outubro com festa em Brasília.

Fotos: Rayra Paiva