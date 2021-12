Causa nobre, dificuldade, reconhecimento, competição e posse na coluna do dia

Mauricio Reis Lima, empresário que comanda o Grupo Friesp Alimentos S.A e preside a Associação Comercial da Indústria Frigorífica Brasileira tem aterrissado com frequência em Brasília. Por aqui, ele tem participado de inúmeros compromissos de trabalho e também de eventos relacionados ao setor que atua, um dos mais importantes do Brasil.

No último fim de semana, Maurício recebeu ao lado da mulher, a advogada Ingred de Paula, em Boa Esperança, Minas Gerais, os parceiros de seu grupo empresarial e da associação que comanda. Sempre solidário às causas sociais, ele será um dos apoiadores da campanha de Natal solidário do Jornal de Brasília, doando cestas básicas.

DIFICULDADE

Pegar Uber em Brasília está cada vez mais difícil. Não raras vezes, para se conseguir que uma corrida seja aceita, o cliente tem que passar por várias outras com pedidos cancelados. Já para quem precisa de corrida saindo do aeroporto de Brasília, é bom preparar o bolso. As corridas de Uber X quase não são aceitas. É preciso pedir a de Uber Black.

RECONHECIMENTO

O jornalista Miguel Arcanjo Prado foi escolhido entre os cinco melhores em Comunicação Cultural do Prêmio Governo do Estado de São Paulo. A honraria foi criada em 1950 e é considerada a mais alta condecoração do estado. A cerimônia contou com a presença do governador João Doria e do secretário de Cultura e Economia Criativa de SP, Sérgio Sá Leitão.

COMPETIÇÃO

O ultramaratonista brasiliense Tiago Sato organiza mais um desafio nas águas do Lago Paranoá nos próximos dias. No dia 18, atletas de todo o país desembarcam na capital para a competição em águas abertas, uma das últimas competições do ano. A iniciativa busca movimentar o esporte e estimular a vida saudável, além de proporcionar contato com a natureza.

POSSE

O Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu o novo procurador do Ministério Público junto ao TCDF, Danilo Morais dos Santos, aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos realizado pela Corte. A cerimônia de posse, no gabinete da presidência, contou com a participação dos conselheiros Manoel de Andrade e Márcio Michel.

ESCOLHIDO

Falando em TCU, o Senado escolheu, na noite de terça-feira, o senador Antonio Anastasia para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Anastasia foi o mais votado: 52 votos. Os outros candidatos à vaga foram os senadores Kátia Abreu e Fernando Bezerra. A indicação foi aprovada ontem no plenário da Câmara dos Deputados.

Foto: Arquivo Pessoal