Casapark promove evento de abertura do Let’s Wine

Cerca de 200 arquitetos e designers de interiores atenderam ao convite do Casapark Prime para uma noite de vinhos e encontros. O evento marcou a abertura do Let’s Wine, evento dedicado ao vinho, que aconteceu no último fim de semana, na Praça Central do Casapark, com a apresentação de 100 rótulos nacionais e importados. Os convidados participaram de uma rota de vinhos, onde 26 lojas participantes realizaram degustações de diferentes produtores de várias regiões vinícolas do mundo, além de bufês cuidadosamente pensados para harmonizar com as bebidas.

Carolina Valença, gerente de Marketing do Casapark, comemorou o sucesso do evento, afirmando que superou as expectativas ao trazer um público recorde de profissionais e atingir o objetivo de aproximar e aprofundar os laços de amizade e parceria entre lojistas, profissionais da arquitetura e do design de interiores e o Casapark Prime. “Foi uma noite prazerosa de celebração de amizades, algumas de longa data, outras mais recentes. Todos especiais. Os lojistas abriram seus espaços para receber fortalecendo laços e criando um sentimento de comunidade”, disse ela.

