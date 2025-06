Casal Jorge Bastos e Mônica Moura promove Arraiá Bom Demais no Lago Sul

Brasília está em clima de São João com as inúmeras festas juninas que ocorrem na capital. Sejam em clubes, shoppings, escolas e hotéis, elas estão tomando conta da cidade. As festas particulares não ficaram de fora. Verdadeiras super produções, elas têm reunido os circuitos social, empresarial e político do DF, retratando o melhor das festas de São João. Decoração temática, iguarias típicas da data e atrações especiais são o forte dos festejos.

Márcia Zardo

E foi exatamente nesse clima que o presidente da empresa estatal Infra S.A., Jorge Bastos, e a esposa, a relações públicas Mônica Moura, foram perfeitos anfitriões da caprichada festa junina Arraiá Bom Demais, que já se tornou tradição na cidade. O casal abriu a residência no Lago Sul para uma animada e prestigiada noite que contou com a presença de cerca de 200 convidados, entre empresários, políticos, diplomatas, socialites e jornalistas da capital.

“Minha vida sempre foi uma festa. Eu amo uma festa e, assim como meu marido, amamos receber. Minha família, tanto materna como paterna, é nordestina. Um orgulho para nós. Todos os domingos, o almoço dos parentes reunia entre 30 a 40 pessoas, e era realizado na casa da minha avó. Somos uma família festeira. Daí vem a nossa paixão por festa junina, que hoje também é uma paixão dos nossos filhos e dos nossos amigos”, disse a anfitriã Mônica.

A dona da casa ainda destacou que o evento virou uma grande tradição entre os amigos. “Quando começa o ano, o que mais escutamos é: quando vai ser nosso arraiá. Então, é uma festa realmente familiar, caseira”, revela ela. A decoração ganhou toque de Mônica, com peças de seu acervo reunidas ao longo dos anos. Parte adquirida e parte produzida por ela própria para as mesas de doces e dos convidados. As luminárias ganharam tecidos de chita.

A EMBA (@emba.etc), um estúdio de design multidisciplinar das arquitetas Valentina Moura e Carla Teixeira, foi a responsável pela criação e realização da cenografia e decoração, layout, identidade visual, sinalização, convites e lembranças da festa. Já as deliciosas comidas típicas servidas foram preparadas em casa, tendo o arroz de rabada feito pelo anfitrião como destaque. O prato foi um dos mais disputados, assim como os espetinhos.

A Quadrilha Arroxa o Nó, campeã nacional de 2024, foi umas das principais atrações, bem como o Galã do Piseiro e a DJ Carol Emmerick, do Rio de Janeiro. No final de festa, os doces foram disputados. “A mesa de doces é minha paixão. É uma terapia durante duas semanas decorando cada goiabinha, bolo de rolo, embalando os amendoins. Esse ano tivemos como novidade os potes de doce de cupuaçú, feitos pela minha irmã”, finalizou Mônica.