Casal Fabiane Rossi e Jonas Brunetti é padrinho apoiador da campanha do JBr

O sucesso está sendo tanto que a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações sociais da empresa, foi prorrogada para ser finalizada no dia 28 deste mês. Até agora mais de 30 instituições de caridade e ONGs do DF e Entorno, além de famílias carentes e hospitais estão sendo beneficiados.

Parte do sucesso é graças aos apoio de padrinhos apoiadores que estão colaborando com uma cota pré-estabelecida, 100 % revertida na compra de brinquedos, cestas básicas e fraldas geriátricas. Caso do casal Fabiane Rossi e Jonas César Brunetti. A empresária e investidora e o implantodontista e empresário deram a sua colaboração para a campanha do JBr.

“É uma honra muito grande estarmos juntos neste momento solidário com o mesmo foco em ajudar as pessoas mais necessitadas de nossa capital”, disse Fabiane, que tem como tradição ajudar ao lado do marido inúmeras ações em favor de famílias carentes. Exemplo que já é passado para os filhos Gabriel, 9 anos, Beatriz, 13 anos, e Letícia, de 14 anos.

Este ano, Jonas e Fabiane passam o Natal na casa da família, no Setor de Mansões Park Way, celebrando o nascimento e os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, entre eles a fraternidade e a caridade. “Este ano foi um ano de tantas conquistas que não podíamos de forma alguma deixar de ajudar famílias carentes de nossa cidade”, destacou Jonas.

Clima de solidariedade que vem tomando conta dos brasilienses, principalmente em datas como o Natal. “O meu maior desejo é que possamos viver em harmonia e com muita saúde, sem nenhuma pandemia nos afligindo. Desejamos para os brasilienses e todos os brasileiros além de saúde, que Deus continue olhando para o mundo “, enfatizou o casal.

Fotos: César Rebouças