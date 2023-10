Carnaval no Rio, Outubro Rosa e fim de ano no JBr entre os destaques da coluna

O relações públicas carioca Alan Victor (foto) assina a lista vip pelo 5º ano consecutivo do Camarote Rio Praia, na Marquês de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro. A edição de 2024 será lançada amanhã com festa, para convidados da imprensa e formadores de opinião no Pestana Rio Atlântica Hotel.

OUTUBRO…

O ParkShopping abraça a causa do Outubro Rosa com o evento “Tesouras Solidárias”. Uma iniciativa do Alexandre Viana Studio Hair em apoio a pacientes com câncer. Hoje, a Praça Central será tomada pela equipe de Alexandre Viana com outros cabeleireiros.

…ROSA

Mais de 20 profissionais entrarão em cena cortando cabelos, das 12h às 22h. Serão atendidas 20 pessoas por vez. No “Tesouras Solidárias”, ao invés de pagar, os clientes doam uma cesta básica destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer no DF.

MEGAFESTA

Falando em ParkShopping… Está marcado para o dia 8 de novembro a grandiosa festa que irá comemorar os 40 anos do centro de compras. Evento para 1.000 convidados com decoração de Valéria Leão, cardápio da Sweet Cake e show do Capital Inicial.

FIM…

Tudo pronto para uma das maiores premiações realizadas no Distrito Federal. O Top of Mind, promovido pelo Jornal de Brasília. No dia 1º de novembro, será a vez de mais uma edição no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

…DE…

Falando no Jornal de Brasília, a sede do JBr no Setor de Indústrias Gráficas, entrará no clima de fim de ano. A fachada do prédio, que está sendo renovada, ganhará decoração de Natal e iluminação especial desejando boas festas aos brasilienses.

…ANO…

Também neste fim ano, a partir do próximo mês, o Jornal de Brasília através do JBr do Bem, realizará mais uma edição da campanha solidária de Natal, com a arrecadação de brinquedos, panetones e cestas básicas para crianças e famílias carentes do DF.

…NO…

Ação solidária que todos os anos é cumprida com êxito graças ao apoio e as doações de leitores, empresários e padrinhos e madrinhas da campanha, que entra em seu 12º ano, sempre auxiliando crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

…JBR

Além das instituições, ONGs e igrejas que auxiliam pessoas carentes, a ação social do Jornal de Brasília, como fez nas últimas edições, também fará pessoalmente a distribuição dos donativos nas regiões mais carentes e de difícil acesso do DF.

MISSA

Marcada para hoje, às 19h, na capela da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, a missa de 7º dia do empresário pioneiro Edmond Baracat.

CAUSA NOBRE

No próximo dia 25 de outubro, o Taguatinga Shopping destinará 10% da verba arrecadada de seu estacionamento para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. A associação presta assistência gratuita às mulheres carentes com câncer.

PINCEL

O artista plástico Paulino Aversa promove evento de abertura da mostra Mudernage Popular – Pinturas e Obras, no dia 9 de novembro, no Espaço Oscar Niemeyer.

Foto: Arquivo Pessoal