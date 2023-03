Cantora Daniela Procópio faz sucesso com suas canções na Europa

Artista brasileira acaba de lançar Starry Night Eyes, primeira de uma série de canções escritas ela e musicadas pela multiartista Maria Vasco

Natural de São Paulo, com passagem pelo Rio de Janeiro, dona de muitos amigos em Brasília e atualmente morando na Áustria, a cantora Daniela Procópio vem fazendo sucesso na Europa com a sua voz e talento. Graduada em Design Gráfico pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, foi pela música que ela decidiu trilhar o seu caminho.

“Quero fazer música para dançar”, destaca ela, que nos últimos anos tem divulgado o seu trabalho na Europa, com repertório baseado na MPB de raiz e nas bossas novas. A novidade atual chega com muito ritmo, sendo materializada por Starry Night Eyes, primeira de uma série de canções escritas por Daniela e musicadas pela multiartista Maria Vasco.

O álbum é intitulado de UniverSoul. “Começamos assim, no telefone, ela no Rio e eu em Viena. Eu mandava as letras e ela musicava. A gente desenvolveu um método de criação nosso. Os assuntos são: romance, magia e filosofia.” A primeira parceria entre as duas foi em Noite Mansa, junto com Armandinho Macêdo, no segundo álbum Gueixa Tropical.

O resultado dessa nova leva musical são 25 canções criadas em ritmo de cheek-to-chic, samba-canção, marchinha, samba de partido alto, bossa nova, bolero e escrita em seis línguas: português, francês, inglês, alemão, italiano e espanhol. Com pouco mais de duas semanas de lançado, o trabalho já tocou em mais de cem países, de acordo com o Spotify.

Fotos: Arquivo Pessoal