Camila Farani será homenageada pela Câmara dos Deputados

Reconhecida nacionalmente por sua trajetória como empreendedora e investidora-anjo no Brasil, Camila Farani será homenageada amanhã, 19/11, pela Câmara dos Deputados de Brasília, em Sessão Solene comemorativa ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado nesta sexta-feira. Camila é carioca e começou a empreender aos 16 anos, ao lado da mãe, na charutaria da família, onde recebeu o desafio de aumentar em 30% o faturamento do local para se tornar sócia. Na época, ela ampliou os serviços e bateu a marca de 28% de aumento na receita.



Hoje, além do negócio, ela é sócia-fundadora da G2 Capital e investidora do Shark Tank. Também criou o Ela Vence, plataforma para o desenvolvimento de lideranças femininas que projeta impactar mais de 1,1 milhão de pessoas até 2022, por meio de conteúdos, capacitações e conexões. Ela foi eleita pela Bloomberg Línea uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2021, e a única mulher a ser reconhecida como melhor Investidora-Anjo no Startup Awards em 2016 e 2018. Camila também é fundadora da Innovaty, do ramo de educação empreendedora.



A homenagem, proposta pela deputada federal Adriana Ventura (NOVO – SP), é uma distinção pela contribuição da empreendedora na mudança de vida de milhares de mulheres brasileiras. O evento será realizado nesta sexta-feira, a partir das 9h. Será no formato presencial e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara e no canal da instituição no YouTube. “Para o movimento do empreendedorismo fazer sentido, ele precisa incluir mais pessoas independentemente de gênero, raça, geração, realidade socioeconômica e cultural”, disse a homenageada.

Foto: Arquivo Pessoal