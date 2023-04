Calor humano, repórter do poder e arte indígena entre os destaques da coluna

CALOR HUMANO

Responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília, o JBr do Bem inicia esta semana a sua já tradicional campanha solidária de inverno, com a arrecadação de cobertores novos para idosos carentes da capital e moradores de rua do DF.

MELODIA…

O embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, receberá convidados no próximo dia 28 para uma apresentação musical tradicional coreana em comemoração aos 60 anos da Imigração Coreana no Brasil. O encontro terá como cenário o Teatro Plínio Marcos.

…COREANA

O coquetel de abertura começará às 18h30 na Galeria Fayga Ostrower, que se localiza ao lado do Teatro Plínio Marcos, com duração de uma hora. A apresentação que começará às 20h, prometendo surpreender, será conduzida pelo Centro Nacional Gugak.

ARTE COM…

O Brasília Shopping e Christus Nóbrega apresentam ao público a primeira exposição de arte no Brasil feita totalmente com Inteligência Artificial. Em Brasília, Enfim, o artista nordestino reconstruiu imagens icônicas da capital federal que sonhava…

…INTELIGÊNCIA…

…na infância antes de conhecê-la. Com curadoria de Guilherme Wisnik e Charles Cosac, o projeto é formado por outras duas ações: uma série de intervenções no Complexo Cultural da Praça dos 3 Poderes e a publicação de um livro bilingue.

…ARTIFICIAL

As obras estão em exibição na Praça Central do mall até 30 de abril e a entrada é gratuita. A exposição celebra o aniversário da capital e o do Brasília Shopping. O centro de compras completa 26 anos

no mesmo dia que a cidade comemora 63.

MERECIDO

A Câmara de Comércio Brasil-Japão homenageou o desenhista e escritor Mauricio de Sousa, com o CCBJ Awards Person of the Year, na embaixada brasileira em Tóquio. A premiação é concedida a empresários de destaque nas relações entre Brasil e Japão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O REPÓRTER…

Série documental do Globoplay em quatro episódios, O repórter do poder, conta a história do saudoso Jorge Bastos Moreno, o jornalista que conquistou o poder e artistas. Obcecado pela notícia, foi o autor de furos históricos e viveu…

…DO PODER

…grandes paixões. Moreno começou a sua carreira profissional no Jornal de Brasília. A obra conta com as participações do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

LITERATURA…

Na busca pelo conhecimento mais aprofundado da cultura dos povos originários, cresce o número de interessados na temática indígena. Pensando nisso, a editora Moderna irá lançar, até o fim deste ano, cinco novos livros de literatura indígena.

…INDÍGENA

As obras são escritas por nativos. Entre os livros com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2023 estão Apytama – Floresta de histórias, organizado pelo autor Kaká Werá, que apresenta imagens e conceitos que traduzem uma cultura plural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RODADA DE…

Está marcado para o próximo dia 27, em Brasília, a segunda edição da Rodada de Negócios do Setor de Alimentos e Bebidas, na Embaixada da Argentina. O objetivo do evento é fomentar novos negócios e fazer um intercâmbio entre os dois países.

…NEGÓCIOS

Empresários brasileiros poderão conhecer diversos produtos do país vizinho, como: alimentos saudáveis, gin, laticínios, pescados, massas e vinhos. O evento é uma parceria entre o Sindicato do Comércio Atacadista do DF e a Embaixada da Argentina.

CPI

Os rumos da comissão que apura os atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem agradado aos parlamentares da Casa. As convocações de pessoas já ouvidas pelas Polícias Civil e Federal não estão trazendo fatos novos.

COMPETENTE

Atuando em Brasília, o médico e pesquisador brasileiro Marcelo Rodrigues Zacarkim foi premiado na renomada Harvard University, em Boston, nos Estados Unidos. Por lá, ele começou a sua história logo após a sua graduação em Medicina, em 2012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: César Rebouças