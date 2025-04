Brasilienses são recebidos na Embaixada do Brasil em Roma

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca de Souza, recebeu um pequeno grupo de brasilienses na embaixada brasileira em Roma, para uma manhã de conversas com direito a visita pelos ambientes do famoso Palácio Pamphili (Palazzo Pamphilj), local que abriga a sede diplomática do Brasil na capital italiana. O grupo estava em Roma para o casamento da ex-primeira-dama do DF, Karina Curi, com o advogado Marco Aurélio de Paula Machado.

Mais do que abrir as portas da embaixada, o embaixador Renato Mosca gentilmente acompanhou o grupo pessoalmente em uma visita guiada, repleta de informações históricas, curiosidades arquitetônicas e reflexões sobre o papel da diplomacia na preservação cultural. Instalada em plena Piazza Navona, a embaixada, palácio barroco construído entre 1644 e 1650, impressiona pela beleza de seus afrescos, esculturas e salões históricos.

E foi essa beleza que ele decidiu preservar, ao assumir a iniciativa de uma delicada obra de restauração, custeada pela iniciativa privada. Uma decisão que exige visão e disposição para lidar com inevitáveis transtornos. A conversa foi produtiva. Com profundidade, o embaixador compartilhou sua experiência diplomática, falou dos desafios atuais e da responsabilidade de representar o Brasil em um dos principais países da Europa.