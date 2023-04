Bem vestida, paella festiva, lembrados e Pelé e JK entre os destaques da coluna

MAIS LEMBRADO

No clima do aniversário de Brasília, dados do Censo trazem uma revelação interessante. O Brasil possui 26 cidades com nomes de ex-presidentes da República. Entre eles está o fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek. De todos, JK é o mais homenageado. Prova do tanto que o político que foi o responsável pela epopeia da construção da capital federal é querido.

LIVRO

A rede Plaza Hotéis Brasília e o empresário Paulo Octávio promovem na tarde de amanhã, no aniversário de Brasília, o lançamento do livro Destino Improváveis, do advogado Pedro Gordilho. A obra reúne inúmeras anotações de viagens de um humanista e sua busca pelo extraordinário. O encontro terá como cenário o restaurante Oscar, no Brasília Palace Hotel.

A empresária Gabriella Constantino chamou a atenção pela beleza e elegância no casamento de Ticiana Venâncio e Romulo Filho, usando uma linda criação da grife Argalji

PELÉ E JK

No próximo sábado (22), a presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek, e o marido Paulo Octávio, recebem convidados para o lançamento do livro De Casaca e Chuteiras, escrito em homenagem aos 80 anos de rei Pelé e aos 60 anos de Brasília, ocorridos em 2020. A obra é de autoria do jornalista Silvestre Gorgulho e será lançada no Memorial JK.

COROAÇÃO

Para celebrar a coroação do rei Charles III, o Hotel The Dorchester, em Londres, vai recriar a decoração usada para a coroação da rainha Elizabeth II em 1953. As decorações na famosa fachada marcarão o início das comemorações em todo o hotel para homenagear o rei Charles III e a rainha consorte Camila, incluindo um chá da tarde comemorativo e menus especiais.

O chef Diego Gebrim brindou a chegada de seu aniversário, no último sábado, com uma tradicional paella de frutos de mar em seu Verona Ristorante, ao lado do sócio Gustavo Andrade

ORDEM JK

A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (Abrahm) e a Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek (Ordem JK) organizam, com o apoio do Congresso Nacional, o Tributo a JK – Exaltação ao Empreendedorismo, em edição especial de comemoração aos 63 anos de Brasília. A programação será realizada na Câmara dos Deputados.

BLINDADO

Com o problema da violência presentes nas ruas das grandes capitais brasileiras, o mercado de carros blindados no Brasil continua em crescimento. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Empresas de Blindagens revela que para blindar um veículo no país, o cliente irá gastar em média o valor de R$ 80 mil. Alto custo em busca de mais segurança.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal