B’day, acervo, arco-íris e zero e dez entre os destaques da coluna

ACERVO

Uma boa oportunidade para quem quer ajudar o próximo e ter uma peça do acervo da saudosa embaixatriz Lúcia Flecha de Lima. A Casa do Candango está promovendo um bazar solidário com peças que pertenceram a dona Lúcia, que além do bom gosto também ficou conhecida por ser a melhor amiga da princesa Diana.

ARCO-ÍRIS

Até 7 de março, em celebração ao Dia da Afirmação Gay (28/2), o coletivo que cuida da data publicará em suas redes sociais perfis de sete homens gays pioneiros. Entre eles estão o senador Fabiano Contarato, o ativista Toni Reis, o antropólogo Luiz Mott e um dos fundadores da Bossa Nova, Johnny Alf.

LICITAÇÕES…

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, prestigiou o lançamento do livro sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no último dia 28. A obra foi organizada por Marilene Carneiro Matos, Felipe Dalenogare Alves e Rafael de Amorim, publicada pela Editora da Câmara dos Deputados.

…E CONTRATOS

De acordo com Marcela Passamani, a obra é muito importante porque o atendimento das políticas públicas depende de contratações transparentes, céleres e honestas. Para a secretária de Justiça, o entendimento desta lei pelos agentes envolvidos na contratação é parte essencial do processo.

O advogado Estenio Campelo recebeu ao lado do filho advogado Guilherme a visita de Bernardo Sayão Neto em Brasília. Na ocasião, Estenio destacou a Medalha Comendador Bernardo Sayão recebida pelo advogado na década de 1980, e que será relatada no livro que o neto de Sayão está preparando.

ENCONTRO

A Fecomércio-DF e o Instituto Jovem Exportador (IJEx) realizam, hoje, a segunda edição do ano do projeto Café com o Embaixador. O encontro entre empresários da capital e a embaixadora do Vietnã, PhamThi Kim Hoa, será no Sesc da 504 Sul. O evento é gratuito. Basta se inscrever no site da IJEx.

LIVRO

Especialista em comportamento, Marcelo Rego lança seu primeiro livro. A obra Cresça e Aconteça aborda variados temas ligados à alta performance e carreira. O lançamento acontecerá no próximo dia 14, durante evento para convidados com palestra e coquetel, no auditório do edifício ION, na Asa Norte.

ZERO

Para as cenas flagradas por uma funcionária do Hospital de Base que registrou baratas no refeitório do local, considerado um dos maiores e mais importantes centros médicos da região Centro-Oeste. O governo do DF determinou reformas e dedetização imediatas por lá.

DEZ

Para o Hospital Sírio-Libanês Brasília, a primeira unidade hospitalar do grupo fora de São Paulo. Um dos mais respeitados e renomados complexos hospitalares da América Latina, é referência internacional em saúde, pesquisa e educação.

Encontro de pioneiros: o ex-senador Carlos De’Carli e o empresário Gilberto Salomão, ontem, no Lago Sul

REUNIDAS

O evento nacional Mulheres da Energia promete marcar o Dia Internacional da Mulher em Brasília. O encontro, no Hotel Royal Tulip Alvorada, desembarca na capital federal nos dias 7 e 8 deste mês, com 100% de palestrantes mulheres, para debater desafios e perspectivas para o gênero feminino no setor de energias renováveis.

ARIGATÔ

Está chegando mais uma edição do Nipo Festival. O evento, que reúne gastronomia típica, música e inúmeras atrações culturais japonesas, acontecerá nos dias 10, 11 e 12, no Taguatinga Shopping. Entre as atrações desta edição, estão Edson Saito, Paula Hirama e Ligiane Sagae.

EVENTO

O mercado imobiliário ganha destaque na sexta-feira, com o Quadroimobiliario 2023, no auditório do Sinduscon-DF. Promovido pela QuadraImob, a ocasião marcará a apresentação da 2ª edição do Anuário do Mercado Imobiliário do Distrito Federal e também o Prêmio Top Imobiliário Wildemir Demartini.

