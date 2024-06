Atriz e cantora Zezé Motta celebra 80 anos com festa no Rio

Uma das atrizes e cantoras mais talentosas e queridas do Brasil, Zezé Motta completou 80 anos de vida e comemorou a data em grande estilo no Rio de Janeiro onde mora. E para comemorar a chegada do seu novo ano, a artista icônica realizou uma festa no Hotel Emiliano, na Praia de Copacabana.

A noite foi organizada pelo empresário da artista e relações-públicas Vinicius Belo. A celebração contou com a presença de grandes nomes que fizeram parte da história pessoal e profissional de Zezé, como: Maju Coutinho, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Daniel Filho, Isabel Fillardis e outros.

O DJ Zé Pedro esteve no comando do som da noite. Com quase 60 anos de carreira consagrada, Zezé Motta é uma das figuras mais importantes do país. Além da contribuição para a televisão, o cinema e a música do Brasil, Zezé possui uma longa trajetória na luta contra o racismo em todo o Brasil.

Fotos: Miguel Sá