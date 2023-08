Ator Julio Rocha se casa com Karoline Kleine no México

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine estão, enfim, casados. Mesmo com a família que construíram ao lado dos três filhos, José, Eduardo e Sarah, o casal ainda não tinha oficializado a união. Mas ontem, na presença de um pequeno grupo de convidados, eles oficializaram o compromisso. O sim foi dado no México, nas paradisíacas praias de Cancún.

Karoline entrou na cerimônia acompanhada pelos filhos José e Eduardo

O luxuoso resort Moon Palace Cancún foi o cenário do casório de Julio e Karoline, que fazem grande sucesso nas redes sociais mostrando o cotidiano da família. O ator revelou para a coluna que casar no local era um sonho, já que a história dele e de Karoline sempre foi marcada por praias. Desejo que foi realizado ontem, tendo o mar azul de Cancún ao fundo.

Bastante emocionado, o noivo jurou amor eterno para a sua amada

“Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte das nossas vida com os pés na areia. Agora, casarmos em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família”, disse, emocionado, Julio Rocha.

A pequena Sarah, de três meses de vida, participou da cerimônia dos pais

O ator e influenciador digital já havia falado sobre não ter padrinhos e ter apenas a família no grande dia. A cerimônia contou com os noivos e os filhos. “Foi um momento super especial e bonito, algo para celebrar o nosso amor e o nosso relacionamento. Nada mais justo do que ter conosco as pessoinhas que nos completam hoje e sempre, que são os nossos filhos”, assume.

Após o ‘sim’, o beijo do casal com a filha Sarah nos braços

Profissionais de Brasília estiveram envolvidos na produção do dia mais especial da vida de Julio, famoso pelas novelas que fez na Globo e pelos três milhões de seguidores no Instagram. O noivo usou criação da Maxime Noivos e Black-Tie. Já a noiva, criação do estilista Fernando Peixoto. O maquiador Lázaro Resende cuidou da beleza e a Kemp Wedding do roteiro.

Fabiano Barbosa, Luciene Casagrande, Thiago de Paula e Carol Mokshin marcaram presença

E não foi só para os pais que a festa foi especial. Mesmo com apenas três meses de vida, a pequena Sarah, conta o ator, se divertiu bastante, assim como os irmãos José e Eduardo: “Eles estavam super animados, falei para eles que ia parar de enrolar a mamãe e eles só falavam nisso. Foi bacana demais. Um momento de amor e de alegria”, completa.

Os estilistas Patrick Noronha e Fernando Peixoto com o maquiador Lázaro Resende

Após a cerimônia, que contou com a voz do cantor brasiliense Davi Ramiro, os noivos seguiram com a família para um coquetel descontraído onde brindaram o casamento e partiram o bolo. Logo após, todos seguiram para o jantar, em um dos restaurantes estrelados do resort, dando continuidade à comemoração que atravessou a noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruno Anderson, Wagner Espíndola e Manuella Peixoto

Fotos: Pri Vallone