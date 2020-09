Astrólogo Ricardo Muri faz previsões surpreendentes para Brasília

PUBLICIDADE

O ano de 2020 será muito difícil de esquecer. Ninguém esperava enfrentar um ano tão difícil e cheio de perdas como este. Perdas de vidas causadas pela pandemia de covid-19, acompanhada de um furacão na economia de todas as nações.

Brasília também está sentindo os efeitos desse triste período, mas como o brasileiro não perde a fé, todos esperam por dias melhores. Na expectativa de um futuro melhor, a coluna ouviu o astrólogo capixaba radicado em Brasília, Ricardo Muri (foto).

Ricardo fez previsões para Brasília baseando-se nos astros. Ele fala de grandes transformações pelo qual o mundo, em especial a capital federal passará, bem como da espiritualidade que estará em foco neste período e de tempos difíceis que estão vindo pela frente.

Mudanças

“O momento atual de Brasília inspira muito crescimento e expansão da cidade, em termos filosófico e religioso. Inclusive, teremos um governo federal com muitas adversidades, porém mais seguros e firmes pela justiça divina. Deixando o atual presidente ir até o fim do mandato. Para as relações públicas e networking, teremos um momento onde a cidade irá inspirar mais harmonia e amor nessas relações, deixando muita prosperidade para expandir na área comercial das empresas e também no mercado digital, que este mercado tende a crescer de forma absurda a partir de novembro deste ano.”

“E vamos perceber uma transformação muito profunda na forma de trabalhar e na rotina de vida dos brasilienses, onde aquele velho mundo, o que estávamos acostumados até o início de 2020, possivelmente não volte, mesmo após a pandemia. Não veremos as coisas como antes. Pois um novo modelo de trabalho, home office, esta surgindo, e este movimento tende a ganhar força com o tempo, onde as empresas irão perceber que a produtividade tende a crescer, e seus custos operacionais reduzir.”

Espiritualidade

“Teremos uma crescente busca pela evolução espiritual em Brasília, sendo que a cidade em poucos anos será o centro de uma nova raça humana. A capital será o berço da geração dourada. Os seres mais evoluídos da terra, terão sua base ou uma ligação muito forte em Brasília. Agora os meses de setembro e outubro serão meses que irão crescer as esperanças, aumentar a fé e vamos ver a retomada do crescimento. Porém, uma dica para todos os brasilienses: cuidar mais da família. Não só a parte da saúde, mas a do amor fraternal. Principalmente perdoar mais o próximo e não julgar ninguém e nada.”

Escuridão

“Pois o que estamos vivendo neste momento é apenas um sopro do que está por vir a partir de novembro deste ano. A pior parte deste momento que o mundo atravessa ainda não chegou. Trata-se do período mais negro da astrologia e do momento mais tenso. Será a partir do dia 20 de outubro deste ano, tendo um pico no mês de novembro.”

“Temos que nos preparar para acontecimentos muito ruins. Então vamos aproveitar este momento, buscando uma sociedade onde a base será o amor ao próximo. Como dizia o nosso grande Mestre, a maior luz que já esteve na terra: “Amai-vos uns aos outros assim como Ele nos amou” – Jesus Cristo. Este é um dos segredos para enfrentarmos o que está por vir.”

Foto: César Rebouças