As bodas de prata de Beto e Ana Paula Matos e muito mais na coluna

Em clima de comemoração, os empresários brasilienses Joaquim Roberto Barros de Matos e Ana Paula Matos comemoraram a chegada dos 25 anos de união do casal de forma especial. O encontro, organizado de maneira descontraída, contou com a presença apenas dos familiares e com todos os cuidados tomados por conta da pandemia de covid-19.

Coube ao padre Rafael Gonçalves, da Igreja Nossa Senhora da Esperança, conduzir a celebração que foi pautada pela emoção. Em seguida, todos se reuniram na residência da família no Park Way para um almoço caprichado. Chef de mão cheia, Ana Paula conduziu com a cozinheira da casa o cardápio com destaque para a porqueta servida na tarde.

O decorador Robinho Lemos cuidou da ambientação do evento usando várias espécies de flores na cor azul. Após brindarem os 25 anos de casados junto ao bolo criado especialmente para a ocasião pela cake designer Maria Amélia, o casal fez juras de amor ressaltando a cumplicidade, fidelidade e o compromisso firmado na igreja entre ambos.

Rasante…

A cantora Margareth Menezes foi uma das convidadas da live de Orlando Moraes, que também contou com Seu Jorge e as filhas do anfitrião Cleo Pires, Antonia e Ana Moraes, na última sexta-feira, em Brasília. Na véspera, os convidados foram recebidos para o ensaio pela atriz Glória Pires, mulher de Orlando, na casa do casal as margens do Lago Paranoá.

…em Brasília

A live foi para comemorar o lançamento da plataforma Showin, de Orlando e do sócio Dio Trotta, que vai transmitir ao vivo espetáculos em que os artistas podem cobrar os valores que desejarem. Toda a renda obtida na apresentação será revertida para a campanha Show de Solidariedade, em favor de músicos, técnicos e outros profissionais da área artística.

Lucro

Donos de casas mobiliadas com piscina nos Lagos Sul e Norte e adjacências, e que até então alugavam suas propriedades em contratos anuais, estão faturando alto com uma nova modalidade, o Airbnb. Famílias que moram em apartamento e seguem em home office estão buscando aliviar o estresse do confinamento passando dias ou fins de semana em casas.

Isolado

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que testou positivo para o novo coronavírus na última sexta-feira, continua em isolamento. Marcelo encontra-se assintomático, sem nenhuma complicação, e de acordo com a sua assessoria, ele seguirá trabalhando de casa normalmente, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Pitada…

Um pequeno planeta habitado apenas por mulheres e à beira do apocalipse. Esse é o cenário da websérie Planetelle, criada e realizada por Felícia Johansson, reconhecida diretora de teatro em Brasília, que estreia no dia 30 de setembro na Internet. Com patrocínio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria Estado de Cultura e Economia do DF…

…de comédia

…a websérie será apresentada gratuitamente em quatro capítulos de dez minutos no YouTube. Além disso, terá apoio do Instagram (@planetelle.serie), responsável por criar o “Universo Planetelle”, com conteúdos, lives e temáticas tratadas na obra. Felícia e a filha, a atriz Clarisse Johansson, interpretam e dublam as cinco personagens da série.

Acessibilidade

De iniciativa da Secretaria de Turismo do Distrito Federal em parceria com a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA), o Guia da Rota Arquitetônica de Turismo Acessível vai mapear monumentos e atrações em Brasília que estão adaptadas para receber pessoas com deficiência. Uma primeira rota já está disponível no site oficial da Secretaria.

Fotos: Rachel Bandeira