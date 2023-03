Artista plástico Augusto Corrêa abre mostra com curadoria de Celso Júnior

As criações do jovem talento poderão ser conferidas na Câmara Legislativa do DF

Conhecido em Brasília pela sua arte, que vem ganhando o gosto do público brasiliense, o jovem talento Augusto Corrêa tem um raro e minimalista trabalho com canetas esferográficas impressas em papel FineArt, de onde surgem obras exclusivas e impactantes. E parte desse trabalho poderá ser visto de hoje até o próximo dia 23, no Espaço Cultural Athos Bulcão da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O renomado fotógrafo de Brasília, Celso Júnior, é o curador da exposição. Augusto é filho do executivo Jack Corrêa e de Tatiana Mares Guia. Foto: Arquivo Pessoal