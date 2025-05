Artista plástica Rosália Peixoto completa mais um ano de vida nos Estados Unidos

O Dia do Trabalho, 1º de maio, também é especial para a talentosa artista plástica Rosália Peixoto por um motivo importante: a data de seu aniversário. A celebração este ano foi na intimidade da família, ao lado do marido, o empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, além da filha Julia e da netinha Lila, recém-nascida.

Passando temporada em Washington, nos Estados Unidos, onde a filha Julia mora e para onde seguiu para acompanhar de perto o nascimento da neta, o casal Peixoto retorna nos próximos dias para o Distrito Federal. Nome muito querido do circuito social brasiliense, Rosália será alvo de homenagens por parte dos amigos pela passagem de seu aniversário.

ENCONTRO

Trazendo o tema “Conjuntura política e seus desafios para o futuro do Brasil”, o Lide Brasília promove mais um almoço-debate na terça-feira (6). O convidado e palestrante da tarde é o senador Ciro Nogueira, líder nacional do partido Progressistas. O presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, será o anfitrião do encontro na casa do economista Fernando Cavalcanti.

MOMENTO…

Com quase metade da população católica (48,8%), de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD-A) de 2024, o Distrito Federal recebe neste fim de semana, entre 3 e 4 de maio, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, o evento “Alegres na esperança, veremos o Senhor!” promovido na capital pela Comunidade Canção Nova.

…DE…

Serão dois dias de programação intensa com momentos de comunhão, espiritualidade, encontro com Deus e crescimento espiritual da fé católica. Orações, louvor, pregações inspiradoras, adoração ao Santíssimo, momento mariano, além de shows e da esperada Santa Missa aguardam os fiéis que marcarem

presença nos dois dias de evento.

…PRECES

Conhecido nacionalmente pelo Rosário da Madrugada, o paulistano Frei Gilson está entre as atrações confirmadas no evento religioso. A programação conta ainda com os padres Roger Luis, Edimilson Cunha e Wedson Chartuni, da Canção Nova, além dos cantores Juninho Cassimiro e Bruna Marta que arrebatam multidões

durante as suas apresentações.

CRIATIVIDADE

As empresárias Fabiani Christine e Luiza Lima lançam nesta sexta-feira, dia 2, uma coleção especial de Dia das Mães. A ideia é celebrar a maternidade com afeto, memória e também elegância com duas cápsulas inéditas: Chá da Tarde e Camélia e uma linha personalizada. Todas essas com o propósito de emocionar e lembrar que o amor mora nos detalhes.

ATRAÇÕES

Entre hoje e amanhã, a charmosa cidade de Pirenópolis, em Goiás, será palco de uma viagem musical inesquecível com o Luau Piri – Edição: Solta a Voz. Os encontros contarão com shows de Paulo Ricardo, Blitz e Leoni. No clima dos anos 1980, o evento promete noites de pura nostalgia, grandes sucessos e muita energia contagiante para quem estiver presente.