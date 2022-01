Encontro de médicas, arrombamentos no Lago Sul e explicações na coluna do dia

A médica dermatologista Cristina Salaro reuniu amigas da mesma área de atuação para um encontro especial no apagar das luzes de 2021. Ela abriu a casa no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, para um animado brinde pela chegada de 2022. A tarde foi descontraída e todas fizeram uma pausa em meio às agendas repletas de compromissos profissionais. “Encontros como este são necessários, pois fortalecem nossos vínculos de amizade e reciprocidade”, disse a anfitriã.

Moradores da QI 9 do Lago Sul, a jornalista Bertha Pellegrino e o engenheiro Fernando Pauro, além de mais residentes da região, tiveram as casas invadidas e os carros arrombados na madrugada de ontem. Os invasores furtaram tudo o que tinha no interior dos veículos, além do grande estrago feito nos automóveis no momento de forçar a abertura das portas.

Com três carros arrombados, dois na garagem e um na rua, a jornalista Bertha Pellegrino afirmou que não ouviu nada de estranho, nem o cachorro da casa latiu no momento. O engenheiro e empresário Fernando Pauro, que mora na rua acima da que Bertha reside, teve dois carros arrombados. A polícia investiga o caso e imagens de uma câmera de segurança.

O projeto Brasília Iluminada, em parceria com o Instituto Nãna, promoveu uma ação especial ontem. Na ocasião, um grupo de crianças autistas visitou o espetáculo de magia e luzes na Esplanada dos Ministérios. Devido à hipersensibilidade auditiva dos pequenos presentes, exclusivamente ontem, a Esplanada ficou sem som ambiente pela noite, das 18h às 23h.

O embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bolat Nussupov, receberá no dia 12 um grupo de jornalistas para uma coletiva de imprensa seguida por um almoço na embaixada. O país tem sido citado na imprensa de todo o mundo devido a recentes protestos e ataques ocorridos. Os acontecimentos serão explicados pela representação diplomática aqui em Brasília durante o encontro.

Apesar da explosão de casos de covid-19 em turistas que escolheram Trancoso como destino no fim do ano, tem quem manteve todos os cuidados. Caso dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, que passaram a virada por lá, em um badalado condomínio na praia de Itapororoca. O casal passou o réveillon com amigos, evitando sair para o Quadrado.

O ponto alto da noite da virada de Huck e Angélica foi o discurso da filha deles que emocionou a todos. Vale ressaltar que a praia de Itapororoca é bem reservada. Destino dos endinheirados do Brasil e do exterior é uma das mais paradisíacas da região. É por lá que está localizado o luxuoso Hotel Fasano, recém-inaugurado no concorrido destino que fica no sul da Bahia.

Em parceria com a organização Formiguinhas da Alegria, o CasaPark Solidário dá início à campanha de arrecadação de material escolar para crianças e adolescentes atendidos pelo projeto CAPI – Centro de Atletismo do Paranoá e Itapoã. A ONG atende 146 jovens em idade escolar que treinam modalidades de atletismo sob o comando do professor de Educação Física Gilvan Santos.

O laboratório Sabin inaugurou no Aeroporto Internacional de Brasília uma unidade móvel para testagem da covid-19. Agora todos os passageiros poderão fazer teste PCR no terminal brasiliense e obter o resultado em algumas horas. A unidade móvel está localizada em uma área pública, na rampa C do piso de embarque e funcionará todos os dias das 7h às 21h30.

