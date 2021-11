Arquitetura e design, na concorrida festa de Flavinho e almoço-debate

O Arquivo Contemporâneo promoveu um prestigiado coquetel para convidados na semana que passou, no Espaço Gourmet da Casa Cor Brasília, assinado pela arquiteta brasiliense Maria Araújo. Encontro para divulgar as últimas edições do livro da galerista Graça Bueno com a história do saudoso designer Jean Gillon, obra que já está esgotada.

Gabriela Galvão

Para homenagear Gillon, o ambiente contou ainda com a exposição da Poltrona Jangada, uma das mais icônicas peças do designer e um dos destaques do espaço desde o início da mostra. Gillon é um dos maiores personagens da história do modernismo brasileiro e assinou a poltrona Jangada inspirado nas embarcações dos pescadores do litoral da Bahia.

Leonardo Mencarini e Maria Araújo

Trancoso, na Bahia, literalmente ferveu no fim de semana que passou com a festa de aniversário do empresário brasiliense Flavinho de Souza, que ao lado da esposa, a advogada Lorena Furtado, reuniu a família e os amigos para a comemoração de seu aniversário com dias inesquecíveis de festa na cidadezinha paraíso localizada no Sul da Bahia.

Políticos, empresários e nomes de destaque do circuito social de Brasília marcaram presença no encontro, que também contou com convidados do Rio, São Paulo e até de Portugal. Entre pequenos encontros, almoços e jantares, o ápice da comemoração foi uma super festa no Fly Club Trancoso, às margens da praia, com inúmeras atrações.

Nomes de peso da política como o do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a ministra chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, acompanhada do marido, o ex-governador José Roberto Arruda, além do ministro da Cidadania, João Roma, que é baiano e tem casa em Trancoso, lá estavam na noite de comemoração.

Ciro Nogueira, por sinal, foi o aniversariante de ontem, ganhando telefonemas e mensagens de felicitações pela data. O ator Malvino Salvador, amigo e sócio de Flavinho em uma clínica de implantes de cabelo no Rio, também se fez presente devidamente vestido de branco, como os demais convidados, atendendo a sugestão de dress code da noite.

A cantora brasiliense Adriana Samartini iniciou a animação do encontro, que se estendeu noite adentro com o show do baiano Durval Lelys , culminando com o parabéns para o aniversariante e perfeito anfitrião Flavinho no palco. A coluna dará todos os detalhes ainda esta semana, incluindo muitos bastidores que ocorreram no disputado festão.

SURPRESA

Um dos principais e mais antigos shoppings do Distrito Federal, o ParkShopping recebe convidados amanhã, entre jornalistas e formadores de opinião da capital, para apresentar o seu Natal 2021, que ganhou o tema Doce Natal. A apresentação oficial ocorrerá no Complexo Gastronômico do centro de compras, pontualmente às 18h.

INTERAÇÃO

Pesquisa elaborada sobre a Black Friday, em parceria com a Opinion Box, com brasileiros de todas as regiões e classes sociais, revelou que 48% dos entrevistados às vezes salva ou printa posts de redes sociais de seus itens favoritos. 37% sempre faz isso e 15% nunca. Sobre anúncios, 48% dos entrevistados afirmam interagir com as campanhas existentes.

VIRADA CHIC

O Copacabana Palace retoma este ano suas famosas festas de Réveillon. Serão três: no Cipriani Ristorante, no restaurante Pérgula e nos salões do quase centenário hotel. O preço do convite? Começa com R$ 3.850 mais 10% e termina com R$ 4.000 mais 10% por pessoa. O copa também fará no dia 1º de janeiro de 2022 o seu tradicional brunch, por R$ 770 por pessoa.

ALMOÇO-DEBATE

O Lide Mulher Brasília, que tem em sua presidência a advogada Lívia de Moura Faria, promove hoje um almoço-debate com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O tema do encontro será: O Ministério da Justiça e Segurança Pública: Estrutura, Desafios e Resultados. O almoço será realizado no Hípica Hall, apenas para convidados.

MERECIDO

Eduardo Galvão, professor do Ibmec Brasília (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) e diretor de Public Affairs da BCW Brasil, recebeu em São Paulo pela 2ª vez, o prêmio 20 Mais Admirados em Relações Governamentais do Brasil, realizado pela Abrig (Associação Brasileira de Relações Governamentais) e IrelGov (Instituto de Relações Governamentais).

Fotos: Vitória Ferraz