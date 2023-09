Arquiteto Nardim Júnior inaugura mostra assinada por arquitetos de Brasília

O coquetel de lançamento da primeira Mostra Nardim Júnior Home, do empresário e arquiteto Nardim Júnior, ocorrerá nesta terça-feira, dia 12, com cerca de 12 ambientes projetados por arquitetos de Brasília. O coquetel de lançamento promete reunir convidados de peso dos circuitos social e empresarial do DF, em um evento exclusivo para convidados. A exposição estará aberta ao público a partir de amanhã.

TALENTO

O fotógrafo Bruno Stuckert amplia a exposição Desatar, que ocupa as paredes da 5ª edição do Hidden, na antiga Casa da Manchete, no SIG. A partir de amanhã, uma vivência imersiva vai proporcionar aos visitantes uma interação com o ambiente, as imagens e os objetos para dar lugar a sensações vividas pelo artista visual em sua jornada no Deserto do Atacama.

ENCONTRO

A semana inicia com muita alegria para a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, fã de carteirinha da musa Ivete Sangalo. Ela esteve no show da cantora para conhecê-la e sentir de pertinho os acordes que adora entoar nos eventos do GDF. Durante a conversa, Marcela contou para Ivete que sua inspiração na arte de cantar é ela.

NOVO POSTO

Em meio à abertura de novas operações, o Boulevard Shopping Brasília, administrado pela NIAD, anuncia a publicitária Luana Citon como nova gerente de Marketing do empreendimento no Distrito Federal. Natural de Brasília, ela retorna à capital após temporada em Anápolis, onde atuou como Head de Marketing do principal centro de compras da cidade.

CASÓRIO

Contagem regressiva para o casamento do empresário e advogado Wanderson Camargos com Kelly Camargos, no próximo sábado, dia 16, na Fazenda Camargos, em Unaí, Minas Gerais. O decorador Kaká Fagundes está a mil por hora com a construção de uma estrutura especial de mais de dois mil metros quadrados, que está sendo erguida na propriedade.

CHEF

Têm início nesta terça, as competições da 2ª edição do Sabor de Escola, concurso promovido pela Secretaria de Educação, com apoio da empresa G&E, que elege a melhor merendeira do DF. A grande final está marcada para o dia 25 de novembro. Este ano, o Sabor de Escola traz novidade: receitas preparadas com frutos do Cerrado ou ingredientes produzidos a partir deles.

Foto: Arquivo Pessoal