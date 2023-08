Apresentadora Sabrinna Albert participa do reality Troca de Esposas

Sabrinna Albert, apresentadora do Balanço Geral DF, participou do reality “Troca de Esposas”, comandado por Ticiane Pinheiro na Record TV. O programa vai ao ar nos dias 28 e 29 deste mês, mas até lá Sabrinna mantém algumas informações em total sigilo, despertando a curiosidade e a especulação do público que

a acompanha diariamente.

Uma coisa a apresentadora garante: vai mostrar uma versão diferente da que costumamos assistir. “O mais legal dessa experiência no reality é ver que famílias de realidades tão diferentes possuem dilemas muito parecidos e que o olhar de quem chega traz muitas transformações e aprendizados”, enfatiza Sabrinna Albert.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares de dona Emília Freitas, pioneira na cidade e cofundadora da saudosa lanchonete Truc’s, que nos deixou na tarde da última segunda-feira, aos 93 anos, após um AVC. O velório, às 13h30, e o sepultamento, às 15h30, ocorrerão nesta quarta-feira, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

CAFÉ

O Shopping Casapark recebe a segunda edição do Coffee Brasília, evento que visa promover e incentivar a cadeia produtiva de café do Distrito Federal. Será de 7 a 10 de setembro, com uma programação de experiências que se estenderá por toda a estrutura do mall. O evento promete entrar de vez no calendário da capital.

JANTAR

O galerista e marchand Antonio Aversa promete surpreender os convidados com seu jantar de aniversário, hoje. Além dos pequenos detalhes, que ele fez questão de escolher pessoalmente, o evento vai acontecer em um local inusitado e ligado às artes plásticas, onde o profissional transita, com desenvoltura, desde a infância.

ONDAS

Carlos Burle escolheu a maior praia artificial da América do Sul para uns dias de descanso. Nos dias 25 e 26 deste mês, o surfista bicampeão mundial na modalidade atraca no Bali Park em uma viagem ao lado da filha Iasmin, que mora em Varsóvia, a capital polonesa, para curtir o oásis do Cerrado, às margens do lago Corumbá IV.

REVISTA

No mês em que completa 59 anos, a Lord Perfumaria, empresa de Brasília que atua no segmento de produtos e serviços de beleza, lança a nova edição da sua tradicional revista, Lord Elegant, agora com periodicidade anual. A 31ª edição será apresentada amanhã, às 17h, na loja do Terraço Shopping. Evento para convidados.

CAUSA

A juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT, Fabriziane Zapata, e as jornalistas Renata Brandão, Tatiany Tonelini e Camilla Sanches participaram do evento Diálogos com a Imprensa. A iniciativa tem o objetivo de construir diretrizes sobre a cobertura jornalística nos casos de violência contra as mulheres.

Foto: Arquivo Pessoal