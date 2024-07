Apresentador Felipe Malta assume direção de Jornalismo do SBT em Brasília

O jornalista Felipe Malta (foto) responderá pela direção de Jornalismo do SBT em Brasília. O comunicador ficará no programa Primeiro Impacto, como apresentador, até a primeira quinzena de julho e depois segue para a nova função na emissora de Silvio Santos. Felipe começou no SBT como estagiário em 2011, na capital, e trilhou toda a sua carreira de telejornalismo na empresa.

Foi produtor, repórter local, repórter nacional, editor-chefe e apresentador dos telejornais locais, plantonista da bancada do SBT Brasil e titular da atração Primeiro Impacto em rede nacional. “Como dizer não a um convite como este? Para assumir um posto tão importante e, para trabalhar, na cidade que eu amo. Estou muito feliz e disposto a dar o meu melhor”, disse ele à coluna.

Foto: Arquivo Pessoal