Aniversário, visita ilustre e céu de brigadeiro entre os destaques da coluna

VISITA ILUSTRE

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, que está no cargo desde 2014, cumpre agenda oficial no Brasil. O chefe de Estado visitará o Memorial JK nesta terça-feira (18). Ele será recebido pelo vice-presidente do Memorial, André Kubitschek, um dos bisnetos de Juscelino Kubitschek, nascido na capital.

VOANDO…

O Aeroporto Internacional de Brasília registrou aumento no número de passageiros no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados divulgados pela Inframerica, empresa responsável pela gestão do aeroporto, foram contabilizados 3,5 milhões…

…NO CÉU…

…de passageiros entre janeiro e março deste ano, um crescimento de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Além do aumento no número de passageiros, o terminal brasiliense também registrou um crescimento no número de voos domésticos e internacionais. Ao todo, foram contabilizados 26 mil…

…DE BRIGADEIRO

…pousos e decolagens nos primeiros três meses deste ano, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O movimento internacional também cresceu. Foram 115 mil passageiros e 775 voos no trimestre. No final de março, a Latam iniciou o voo direto ligando Brasília até Lima, no Peru.

YOGA

O Shopping Iguatemi Brasília ficará movimentado hoje com a aula de yoga que a Birkenstock promove em comemoração a abertura de sua primeira loja no DF. Entre as confirmadas no encontro que acontecerá às 10h, no Lounge One, estão Giovanna e Carolina Adriano, Valeria Bittar e Gabriella Constantino.

VÍDEO…

O Cine Brasília não ficou de fora da semana de comemoração do aniversário da capital, que completa 63 anos na sexta-feira (21). O espaço traz a mostra Brasília, duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela, com exibição de onze filmes, entre longas e curtas-metragens de diferentes épocas, para o público.

…INÉDITO

Uma pérola da mostra é a redescoberta do curta-metragem Brasília – A Cidade da Alvorada, do sueco Torgny Anderberg. A obra foi filmada em 1959, com imagens impressionantes e inéditas da capital idealizada por JK ainda em construção. A exibição conta com o apoio da Embaixada da Suécia.

ARIGATÔ

O evento de cultura japonesa mais tradicional e aguardado da capital já tem data marcada para receber o público. O 11º Festival do Japão de Brasília volta a ocupar o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade entre os dias 5 e 7 de maio, com uma variada programação cultural e atrações gastronômicas.

Foto: César Rebouças