Coluna Marcelo Chaves

Aniversário, superação, black tie e safrados entre os destaques da coluna

Duas experiências, muita música, celebração, brindes e fogos é o que os associados podem esperar no Réveillon 2026 do Iate

Marcelo Chaves

06/12/2025 11h05

whatsapp image 2025 12 06 at 11.35.30

Empresário Flavinho de Souza com a namorada, a também empresária Artemis Rodopoulos, na comemoração de seu aniversário na residência da família no Lago Sul. Foto: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

SAFRADOS

Marcado para amanhã, das 17h às 23h, o evento de celebração de fim de ano da Confraria My Wines, conduzida pelo empresário Flávio Souza. Em sua nona edição, o encontro terá como cenário o restaurante Almería Beira Lago. Mais de 100 rótulos de 12 países, 20 regiões e de cerca de 80 vinícolas poderão ser degustados na ocasião.

PINCÉIS

O Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal, recebe entre os dias 8 e 19 de dezembro a exposição da artista plástica Maria Lúcia Sigmaringa, a Malu Sig. A mostra Olhares desde o Cerrado nasce da interseção entre arte, propósito e superação. É resultado de um processo construído em várias vertentes. Malu Sig usa técnicas de pintura acrílica…

…E…

…para retratar os multicoloridos ipês de Brasília e os estonteantes pores do sol na capital do país. Também desenvolveu uma técnica aguada para as obras abstratas. Maria Lúcia Sigmaringa é jornalista, formada pela UnB, e servidora aposentada do Senado. Em 2020, a carreira foi interrompida abruptamente por um AVC, quando estava internada em um hospital…

…SUPERAÇÃO

…em Brasília, após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico. Na jornada de reabilitação, Malu Sig se reencontrou com a arte e passou a ampliar os conhecimentos artísticos com arte em mosaico, pinturas acrílicas e aguadas. Ainda na década de 1990, Malu já havia revelado talento artístico, quando se interessou e se dedicou à técnica Fusing.

PARA…

Duas experiências, muita música, celebração, brindes e fogos é o que os associados podem esperar no Réveillon 2026 do Iate. Este ano, o Clube vai receber a chegada de 2026 com entrada gratuita para sócios no gramado. Com música ao vivo, gastronomia e uma vista privilegiada para o show pirotécnico no Lago Paranoá, a festa de virada do ano será…

…TODOS OS…

…realizada no dia 31, das 21h às 3h, com duas opções de convite: no Salão Social – Pérgola, com lugares à mesa, e no Gramado, com atmosfera descontraída. Ao som da Banda Terminal Zero, o público poderá celebrar com cardápio assinado pela Afetto Gastronomia. Os que optarem pela celebração no gramado poderão levar a sua comida e bebida.

…GOSTOS

O espaço contará ainda com atendimento do Restaurante Vila Cinco, incluindo buffet exclusivo, carta de vinhos, espumantes, drinks e outras bebidas. A venda para amigos de sócios está temporariamente suspensa devido à alta procura de sócios. Vale destacar que o Réveillon do Iate Clube de Brasília está entre os mais tradicionais realizados na capital.

BLACK TIE

O Grupo Monte-Carlo Société des Bains de Mer – SBM celebrou a quinta edição do Festival des Étoiles Monte-Carlo (Festival das Estrelas Monte-Carlo) com um jantar de gala tendo a ilustre presença do príncipe Albert II de Mônaco. Todos os chefs estrelados pelo Guia Michelin do grupo empresarial uniram forças na preparação do jantar para os 250 convidados presentes.

