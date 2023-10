Aniversariante, leitura, encontro e partitura entre os destaques da coluna

POR AQUI

Uma comitiva da embaixadora para Cooperação Cultural Internacional do Ministério das Relações Exteriores do Reino dos Países Baixos, Dewi van de Weerde, e diretores dos importantes museus Naturalis, Mauritshuis, Nemo e Sonnenborgh, da Holanda, visitam Brasília hoje. Na agenda, a mostra Portinari Raros, no CCBB Brasília.

PIT STOP

Falando em Países Baixos, o embaixador André Driessen recebe convidados para um coffee break na estação do metrô da 106 Sul. Na ocasião será aberta a exposição Água é Vida, com 19 fotos de vários países, entre eles o Brasil. A mostra lança um alerta sobre a preservação desse bem tão precioso, que é a água no planeta.

LEITURA

O ator Paulo Betti abre, no dia 9, o Lê Pra Mim, projeto de incentivo à leitura de livros infantis brasileiros. O Museu dos Correio sediará esta nova temporada em Brasília até o dia 11, como parte das comemorações pelos 360 anos dos Correios. Também estará lendo para as crianças, dona Lu Alckmin.

ENCONTRO

O Lide Brasília tem mais um encontro marcado na capital, amanhã, na casa do economista e empresário Fernando Cavalcanti, no Lago Sul. Na ocasião, o presidente do Lide Brasília, empresário Paulo Octávio, recebe empresários para um almoço-debate com o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz.

ANIVERSÁRIO

Muito querida nos circuitos social e empresarial de Brasília, a empresária Suely Nakao ganha homenagem por ocasião de seu aniversário das amigas de longa data Gláucia Benevides e Denise Zuba, na próxima quinta-feira (5). A comemoração terá como local escolhido o rooftop da Artefacto Brasília, localizada no Lago Sul.

PARTITURA

A Orquestra Sinfônica de Brasília, com regência do maestro Cláudio Cohen, se apresenta na próxima sexta-feira (6), para celebrar os 35 anos do Sindilegis. O espetáculo será no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano, a partir das 19h30, com entrada gratuita. O repertório traz grandes clássicos.

AVENIDA…

A Embaixada da Argentina em Brasília promove esta semana dois importantes eventos na residência oficial. A cerimônia, amanhã, de lançamento do Selo Comemorativo Série Relações Diplomáticas Brasil – Argentina: Mafalda. Evento com a presença já confirmada do presidente dos Correios do Brasil, Fabiano Santos.

…DAS NAÇÕES

Já na quinta-feira, dia 5, ocorrerá a cerimônia de condecoração Amiga da Argentina, para a cantora Indiana Nomma. A solenidade contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que fará a entrega da honraria para a cantora, nascida em Honduras, filha de pais brasileiros, e conhecida na noite do DF.

Foto: César Rebouças