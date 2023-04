Aniversário, almoço suíço, homenagem e debate entre os destaque da coluna

HOMENAGEM

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, participa hoje da sessão plenária em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no STJ. Na sequência, Rosa Weber assiste à missa também no STJ, em sufrágio da alma de Paulo de Tarso, falecido na semana que passou.

DEBATE

O advogado e economista Ruy Coutinho estará em São Paulo na próxima semana como um dos debatedores do seminário Gás Brasileiro para a reindustrialização do Brasil, promovido pela Fiesp. De acordo com Coutinho, será uma oportunidade para discutir estratégias de aproveitamento desse recurso natural.

BRASIS

O Brasis Ateliê Gastronômico abrirá suas portas para renomados chefs de cozinha que dividirão o comando da casa com a anfitriã, Di Oliveira. De 14 deste mês até o dia 13 de maio, todos os fins de semana, o restaurante receberá um convidado que apresentará o melhor da gastronomia nacional.

VINHO

O Rubaiyat Brasília promove nesta quinta-feira uma noite de degustação de bebidas da maior figura dos vinhos de Portugal, Luis Pato. Nome famoso por domesticar a casta Baga e transformar os vinhos da região em alguns dos melhores, mais finos, estruturados e complexos exemplares do país e da Europa.

CELEBRANDO

O hotel Plaza Athénée escolheu o lema Era uma vez, o palácio do amanhã, para refletir os seus 110 anos em 2023. Com mais de 100 anos de história no coração de Paris, o hotel recebeu as pessoas mais famosas do mundo, entre cantores, atores, designers, políticos e celebridades no famoso e concorrido endereço parisiense.

DESAFOGANDO…

Auxiliar que advogados construam e ofereçam propostas racionais de acordo para seus clientes em processos trabalhistas. Essa é a proposta do aplicativo SCAPA (Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo), desenvolvido pelo juiz do trabalho Rogério Neiva, especialista em resolução de…

…O JUDICIÁRIO

…disputas e métodos consensuais de solução de conflitos. A ferramenta conta com condições para impulsionar as negociações de conflitos trabalhistas judicializados e solucionar processos de forma rápida e eficaz, além de desafogar o Judiciário à medida que os acordos propostos forem aceitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CAFEZINHO

Para celebrar o Dia Mundial do Café, comemorado amanhã, o Piselli Brasília vai presentear os clientes com uma deliciosa dose da bebida, tanto no almoço quanto no jantar. O café oferecido na casa leva a assinatura da Orfeu, marca produzida na Fazenda Sertãozinho, no Sul de Minas Gerais.

Fotos: Arquivo Pessoal