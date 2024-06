Amador Outerelo inicia preparativos para festa de aniversário black-tie no Rio

O advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior, famoso em Brasília pelos jantares que costuma promover em sua cobertura no Sudoeste, irá comemorar o seu aniversário no mês de outubro, em grande estilo, com uma noite black-tie. O evento para um seleto grupo de convidados brasilienses e cariocas ocorrerá no Rio, em endereço guardado a sete chaves pelo anfitrião e aniversariante.

Casais amigos como o ex-ministro das Comunicações João Pimenta da Veiga e a esposa Anna Paola Frade estão entre os confirmados. De acordo com Amador, será uma noite de máscaras. Ideia que surgiu em sua última viagem à Europa, onde visitou Veneza na Itália, destino que o inspirou para a escolha do tema. Nomes dos circuitos empresarial, social e político de Brasília estão entre os convidados da festa.

Foto: Allan Rrod