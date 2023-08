Almoço na fazenda, podcast com a vice e arco-íris entre os destaques da coluna

ARCO-ÍRIS

A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, esteve presente no último sábado no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, para a Festa da Lili, uma das maiores festas LGBTQIA+ do país. O tema foi Amazônia, e Guajajara foi madrinha da noite.

MODA

O Brasília Shopping já definiu a data do próximo Vogue Fashion’s Night Out. Os preparativos para a quinta edição do VFNO no mall já começaram. O evento ocorrerá no dia 1º de setembro, com uma programação voltada para os amantes da moda.

OTIMISMO…

Celebrado no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais é considerado a quarta data mais importante do comércio varejista brasileiro. Otimistas com o período, o maior grupo de shopping centers do DF, as Organizações PaulOOctavio – que reúnem…

…NAS VENDAS

…os estabelecimentos Brasília Shopping, JK Shopping, Taguatinga Shopping e Terraço Shopping – estimam um volume de vendas 15% superior ao registrado em 2022. Sobre os visitantes, é esperado um movimento 10% maior comparado ao ano passado.

A vice-governadora Celina Leão entre as jornalistas Andressa Furtado e Julia Guimarães no evento de lançamento do 8º episódio do podcast MENTHAlidade Feminina

MESA CHEIA

Cerca de R$ 250,5 milhões foram repassados pelo governo federal para a operação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O montante foi repassado este ano pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Alimentos para todos.

NOVAS…

O Tribunal de Contas do DF lançou duas novas plataformas desenvolvidas pela Corte para orientar servidores na gestão eficiente dos recursos distritais e auxiliar a fiscalização dos gastos públicos. O Sistema de Pesquisa de Jurisprudência…

…PLATAFORMAS

…do TCDF e o Observatório da Nova Lei de Licitações e Contratos do TCDF. A apresentação das ferramentas ocorreu para cerca de 800 servidores de órgãos e entidades do DF durante o 28º Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos.

