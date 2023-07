Almoço na fazenda, doações, revelação e segurança entre os destaques da coluna

Após ser homenageada pelas amigas com um almoço no restaurante Piselli por ocasião de seu aniversário, a empresária e jornalista Anna Paola Frade Pimenta da Veiga abre a fazenda São Bento do Tesouro, nas proximidades do Distrito Federal, para um almoço especial. Ela reúne um pequeno grupo de convidadas para homenagear a presidente do Serviço Social Autônomo (Servas), de Minas Gerais, Christiana Noronha Renault, que também é esposa do vice-governador mineiro professor Mateus Simões. O encontro contará com a presença da primeira-dama Mayara Noronha Rocha.

DOAÇÕES

O Arraiá do Pontão do Lago Sul, que celebrou o encerramento da edição de 2023 do Festival de Inverno do complexo, ganhou o coração do público e também dos assistidos pelo Lar do Velhinhos Maria Madalena. Em somente dois dias, a entrada solidária ao evento resultou na arrecadação de 700 kg de alimentos, além de 767 litros de leite, entre outros produtos já entregues aos idosos.

BAILARINA

Para quem não abre mão de tendência, os pés na Europa agora são calçados por sapatilhas bailarinas em formato boneca. As papetes, muitas assinadas por famosas marcas de luxo, ainda estão em alta, mas serão substituídas pela nova trend tão logo a onda de calor que faz por lá diminua. A novidade também promete fazer parte das produções das antenadas brasileiras.

REVELAÇÃO

Um casamento terminou em divórcio por um mal-entendido. A esposa, uma empresária de Brasília, encontrou uma peça íntima entre os pertences do marido. Achando se tratar de uma outra mulher na vida do casal, o episódio acabou em briga. Na hora de “lavar a roupa suja”, o cônjuge acabou revelando para a amada que a peça não era de outra pessoa e sim usada por ele.

SEGURANÇA

Brasília receberá no próximo dia 9 de agosto, o aguardado evento Rio Day. O encontro reunirá no Auditório Petrônio Portella, no Senado Federal, autoridades, especialistas e empresários, para discutirem sobre a segurança pública do Rio de Janeiro. A iniciativa é do Instituto Coalizão Rio, do Campo Olímpico de Golfe e das empresas Animabr e Take the Lead.

GASTRONOMIA

A 28ª edição do Brasília Restaurant Week já tem data: ocorrerá de 27 deste mês a 2 de agosto, período exclusivo para clientes Caixa/Visa, e de 3 de agosto a 3 de setembro para os demais clientes brasilienses. Uma das novidades do concorrido festival gastronômico é a estreia do Mezanino BRB, gastrobar que ocupa o rooftop da Torre de Televisão, entre os participantes.

Foto: Allan Rrod