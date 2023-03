Ainda no clima do Oscar, jurados brasilienses elegem o melhor e o pior look

Como faz tradicionalmente na maior premiação de cinema do mundo, o Oscar, a Coluna Marcelo Chaves e o Jornal de Brasília convidaram quatro personagens brasilienses ligados ao mundo da moda para integrar um júri especial. Todos tiveram como missão escolher a produção mais bonita e a mais feia que desfilou no evento em Los Angeles.

Acompanhando através das coberturas da TV, das redes sociais e dos sites de veículos de comunicação e especializados em moda, a jornalista Maura Charlotte Vilela, o diretor criativo da Flay Brand e stylist André Monjardim, a estilista Lucila Pena e o stylist Daniel Melo fizeram as escolhas que você confere em detalhes na sequência.

MELHOR LOOK PARA CARA DELEVINGNE: A atriz e modelo usou uma bela produção clássica assinada pelo estilista libanês Elie Saab

PIOR LOOK PARA DARYN CARP: A apresentadora usou um terno Gucci/Adidas nas tendências sport wear e alfaiataria

CHARLOTTE VILELA – Jornalista

“Em relação à moda, quem se veste de acordo com a ocasião já sai na frente. E o Oscar é um desses eventos que convida as pessoas a se esmerarem. Normalmente, vários looks provocam suspiros. Mas alguns entram para a história. Provavelmente, é o que acontecerá com Cara Delevingne, que prestou um verdadeiro tributo à alta costura com um Elie Saab vermelho de tirar o fôlego. Sustentar um look dessa categoria exige personalidade, e Cara entregou corretamente.”

“No extremo de Cara Delevingne, a apresentadora Daryn Carp se vestiu com um terno verde da collab Gucci X Adidas de caimento muito questionável. Foi fiel ao seu estilo despojado e confortável, mas destoou da proposta glamourosa da festa. O look mal-ajambrado deve ter parado nos trend topics, causando muita discussão sobre moda, tendência, conceito, estilo… Enfim, o contraponto também faz parte do Oscar, motivado por uma boa dose de marketing.”

ANDRÉ MONJARDIM – Diretor criativo

“Muse in red! Delevingne apareceu no evento atraindo todos os olhares, seja da imprensa, seja do público presente, ou de quem acompanhou de longe o início do evento. Para a cerimônia, a atriz e modelo, que falou recentemente sobre a sua luta e superação contra as drogas, surgiu em um look maravilhoso e com muita sofisticação Ela acertou em um longo vermelho cheio de volume e com uma amarração dramática no ombro, assinado por Elie Saab.”

“Como em todos os anos, a expectativa em torno da cerimônia do Oscar não é apenas sobre quem serão os vencedores da noite, mas também sobre os looks usados pelos convidados. É comum que atores, atrizes e outras personalidades do cinema apareçam com modelos duvidosos. Caso de Daryn Carp, que usou um terno da collab Gucci x Adidas, que particularmente eu adoro, mas para ser usado no street style e não para um evento tão aguardado. Fugiu da proposta.”

LUCILA PENA – Estilista

“Cara foi a grande surpresa da noite, e isso não se contesta. Há tempos que a mídia não era nada gentil com a sua imagem, e um rebranding era preciso. Diferente do viés mais moderno, edgy e irreverente pelo qual é conhecida, a modelo apostou no puro glamour hollywoodiano: sem invenções, só a beleza de uma silhueta que valoriza e de uma cor que causa impacto. Demonstrando, assim, que o clássico bem feito pode às vezes ser a mais ousada das inovações.”

“Daryn Carp é o típico caso da peça certa na hora errada. O terno Gucci X Adidas tem informação de moda e personalidade, misturando duas grandes tendências do momento: o sport wear e a alfaiataria. Contudo, é comum vermos o glamour do Oscar sendo esquecido por muitos artistas que preferem chamar a atenção por “fazer diferente”. Tem momento para isso! Mas não diante da mais respeitável academia de artes do mundo e dos olhares curiosos do planeta.”

DANIEL MELO – Stylist

“É importante constatar a volta por cima dela que a modelo e atriz Cara Delevingne deu ao aparecer na premiação. Quando vemos o look impecável dela podemos perceber sensualidade, classe e coesão. É uma produção além de atemporal. Na minha opinião, Cara trouxe todos os sentidos de um look digno de um primeiro lugar em uma premiação tão importante e com destaque mundial como o Oscar. Não foi por acaso, a repercussão que ela teve no evento.”

“Sinceramente, nesse look usado pela apresentadora Daryn Carp eu percebo que alguns elementos não ornaram muito bem nela, como uma alfaiataria construída e os ombros caídos. A alfaiataria feminina é incrível, mas a produção de Daryn deu um ar de desarrumado, um street wear na hora e na ocasião erradas, além do beauty que não valorizou ela em nada. Para um evento tão imponente como o Oscar, ela decepcionou ao escolher a sua produção.’

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução