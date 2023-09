Advogados Luna Barroso e Antonio Pedro Souza se casam em Brasília

Filha do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, se casou na residência da família no Lago Sul

O último sábado foi marcado em Brasília pelo casamento do casal de advogados Luna Barroso e Antonio Pedro Souza. A noiva é filha do ministro do STF e ex-presidente do TSE, Luís Roberto Barroso. Os mundos político e jurídico marcaram presença em peso no enlace que teve como cenário a casa da família da noiva no Lago Sul. A noiva Luna foi conduzida pelo pai, o ministro Luís Roberto Barroso, até o altar onde ocorreu a cerimônia Vestindo criação do estilista Junior Santaella, Luna entrou na cerimônia acompanhada pelo pai, sob o olhar atento dos mais de 600 convidados presentes no evento. A tarde foi pautada pela emoção e pelo sentimento de saudosismo causados pela ausência da mãe da noiva, Tereza van Brussel Barroso, falecida no mês de janeiro. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Ricardo Lewandowski presentes na cerimônia Durante a cerimônia civil conduzida pelos irmãos dos noivos, Bernardo Barroso e Maria, os convidados se emocionaram com as falas da noiva e de seu pai, o ministro Luís Roberto Barroso, sobre a mãe e esposa Tereza. Barroso ficou muito emocionado, chegando a ficar alguns segundos em silêncio, tentando conter as lágrimas. Ministro Barroso com o quadro da cerimônia pintado ao vivo pelo artista plástico Zau Spínola No altar, o ministro esteve acompanhado das duas cunhadas, e bem próximo da sogra, a quem teceu elogios durante as suas falas. A mãe da noiva foi quem, pouco antes de falecer, deixou todos os detalhes e escolhas do casamento organizados. Após a emocionante cerimônia civil os convidados seguiram para a festa também no jardim. Quadro pintando fez referência a mãe da noiva, Tereza Barroso, falecida em janeiro Em uma estrutura erguida para a ocasião com ambientação assinada pela decoradora Valéria Leão Bittar, a festa reuniu nomes poderosos da capital federal. Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e os ex-ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello lá estavam. As irmãs Cristiana e Ana Cecília Magalhães Lins entre as convidadas Também presentes no casamento estavam o ex-ministro, ex-presidente do Senado e atual deputado federal Eunício Oliveira, acompanhado da esposa Mônica, e a ministra Daniela Teixeira. Indicada pelo presidente Lula para o STJ, Daniela foi bastante cumprimentada ao longo do evento realizado na propriedade às margens do Lago Paranoá. Cerimônia foi realizada às margens do Lago Paranoá A festa com cerimonial de Cristina Gomes, sem ostentação e com tudo na medida certa, teve como tempero principal a animação dos convidados, grande parte jovens, vindos do Rio, e que fizeram a pista de dança ferver. O cantor Di Brasil e DJs do momento animaram o casório que começou às 16h e só foi terminar às 4h da madrugada. Decoradora Valéria Leão Bittar assinou a ambientação da festa Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução