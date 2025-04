Advogado, escritor e poeta José Peixoto Júnior comemora cem anos com almoço especial

Um almoço muito especial cercado de carinho e de muito amor. Foi nesse clima que a família Peixoto celebrou um marco extraordinário: a chegada aos 100 anos de vida do advogado, poeta, escritor e auditor fiscal do Tesouro Nacional aposentado José Peixoto Júnior, um homem cuja trajetória inspira todos ao seu redor. O almoço festivo ocorreu na residência de familiares no Lago Norte, que se transformou

em um ambiente acolhedor para a ocasião.

Cerca de 50 convidados marcaram presença na tarde que ganhou cardápio especial. Filhos, netos e bisnetos se reuniram para brindar a vida do patriarca da família, que ficou viúvo no ano passado de dona Raimunda Peixoto, chamada carinhosamente de Mundinha, com quem foi casado por 77 anos. “Não me queixo de ti, tempo, ao contrário, mexestes, muito bem no meu fadário. São 100 anos! Como é bom viver”, declarou o aniversariante em forma de poema.