Advogada Ângela Senna reúne amigos em encontro intimista no Rio de Janeiro

Mineira de nascimento, criada em Brasília, onde fixou residência por algumas décadas, e radicada no Rio de Janeiro há pouco mais de 4 anos, a advogada Ângela Senna, querida na capital federal, reuniu os amigos cariocas e brasilienses para um happy hour descontraído em seu apartamento, de frente para o mar, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca.

Luiz Alberto Motta com Luciana de Goes

A noite reuniu cerca de 20 convidados, que aproveitaram a ocasião para celebrar a vida da anfitriã, que fez aniversário neste mês de fevereiro. “Mudei de Brasília para o Rio há quatro anos e tenho sido muito bem recebida pelos amigos cariocas. Procuro sempre retribuir a gentileza deles recebendo pequenos grupos para almoços, jantares ou happy hours”, disse Ângela.

Eduardo Schuster, Lúcio Arantes, Rochelle Reis e Amador Outerelo

Entre doses generosas de vinhos italianos, os convidados provaram deliciosas iguarias todas homemade, feitas pela cozinheira de Ângela. Foram servidos saborosos quitutes árabes como homus, salada de tabule, coalhada seca, baba ganoush, pães variados, bacalhau e a quiche de quatro queijos, que ganhou inúmeros elogios pela noite, assim como a esfirra de maçã.

Kiria Cid, Manuella Peixoto e Carolina Melo

B’DAY

O sábado será movimentado em uma das propriedades do desembargador aposentado Eustáquio Silveira, nas proximidades do Distrito Federal. Será lá que será brindado o aniversário da advogada Vera Carla Silveira. A tarde intimista para a família e os amigos mais próximos contará com decoração de Cris Sigmaringa e catering de Renata La Porta.

GASTRONOMIA

Visando posicionar Brasília no cenário gastronômico mundial, as egressas do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília – CEUB, Bruna Louredo e Maria Fernanda Perez classificaram os espaços que compõem a identidade gastronômica da capital. Para criar o Mapa Gastronômico Afetivo de Brasília, elas entrevistaram 168 participantes de 18 a 37 anos, do Distrito Federal.

DEFESA

Em comemoração ao mês da mulher, no dia 12 de março, todos os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga realizarão uma aula, aberta e gratuita, às mulheres que queiram mudar a sua relação com o medo e aprender a se defender. O Seminário de Krav Maga Para Mulheres será ministrado simultaneamente em todo o Brasil.

CARDÁPIO

O Carnaval ainda não acabou no Mané Mercado Vírgula. Até o dia 28 deste mês, o complexo gastronômico apresenta o Festival de Boteco Edição Carnaval. São 15 operações com petiscos para curtir o happy hour, a partir das 17h. Um dos destaques é o Marzuk, com o Mix de Mini Quibes (com recheio tradicional, arich e/ou coalhada), por R$ 22,50 com três unidades.

Fotos: Marcelo Chaves